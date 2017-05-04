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Саснович проиграла в первом круге квалификации турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 93 рейтинга WTA) проиграла в первом круге квалификации турнира серии «Премьер» в Мадриде с призовым фондом 5 439 350 долларов.
В стартовом поединке Александра Саснович в двух сетах уступила 54-й ракетке мира Юханне Ларссон из Швеции — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 93 рейтинга WTA) проиграла в первом круге квалификации турнира серии "Премьер" в Мадриде с призовым фондом 5 439 350...
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