ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович проиграла в первом круге квалификации турнира в Мадриде

05.05.2017 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 93 рейтинга WTA) проиграла в первом круге квалификации турнира серии «Премьер» в Мадриде с призовым фондом 5 439 350 долларов.


Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В стартовом поединке Александра Саснович в двух сетах уступила 54-й ракетке мира Юханне Ларссон из Швеции — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 93 рейтинга WTA) проиграла в первом круге квалификации турнира серии "Премьер" в Мадриде с призовым фондом 5 439 350...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ханок: новые обстоятельства конфликта с Поплавской и Ярмоленко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика