Вице-чемпионка Игр-2016 Мария Мамошук завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе

Вице-чемпионка Олимпиады-2016 Мария Мамошук стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Нови-Сад.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В схватке за золото чемпионата Европы в весовой категории до 69 кг белоруска проиграла россиянке Анастасии Братчиковой — 3:6.

Бронзовыми медалистками в этом весе стали украинка Алла Черкасова и француженка Коумба Ларок.

Всего на чемпионате Европы в Сербии в активе сборной Беларуси уже 4 награды. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), серебряной медалисткой стала Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), бронзу выиграл борец-вольник Александр Гуштын (97 кг).

Чемпионат Европы продолжится 6−7 мая соревнованиями по греко-римской борьбе.