|
Вице-чемпионка Игр-2016 Мария Мамошук завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе
Вице-чемпионка Олимпиады-2016 Мария Мамошук стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Нови-Сад.
В схватке за золото чемпионата Европы в весовой категории до 69 кг белоруска проиграла россиянке Анастасии Братчиковой — 3:6.
Бронзовыми медалистками в этом весе стали украинка Алла Черкасова и француженка Коумба Ларок.
Всего на чемпионате Европы в Сербии в активе сборной Беларуси уже 4 награды. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), серебряной медалисткой стала Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), бронзу выиграл борец-вольник Александр Гуштын (97 кг).
Чемпионат Европы продолжится 6−7 мая соревнованиями по греко-римской борьбе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-чемпионка Олимпиады-2016 Мария Мамошук стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Нови-Сад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии