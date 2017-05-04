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Вице-чемпионка Игр-2016 Мария Мамошук завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе

05.05.2017 21:42 — Разное | Tut.by  
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Вице-чемпионка Олимпиады-2016 Мария Мамошук стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Нови-Сад.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В схватке за золото чемпионата Европы в весовой категории до 69 кг белоруска проиграла россиянке Анастасии Братчиковой — 3:6.

Бронзовыми медалистками в этом весе стали украинка Алла Черкасова и француженка Коумба Ларок.

Всего на чемпионате Европы в Сербии в активе сборной Беларуси уже 4 награды. Ранее золото завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), серебряной медалисткой стала Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), бронзу выиграл борец-вольник Александр Гуштын (97 кг).

Чемпионат Европы продолжится 6−7 мая соревнованиями по греко-римской борьбе.

 
 
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Вице-чемпионка Олимпиады-2016 Мария Мамошук стала серебряной медалисткой чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Нови-Сад.

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