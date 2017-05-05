Канада начала ЧМ по хоккею с победы над Чехией, Германия обыграла США

Первый день чемпионата мира по хоккею-2017 завершился матчами Канада — Чехия и Германия — США.



Reuters

Канада — Чехия — 4:1

Победители двух последних чемпионатов смогли одолеть Чехию, хотя европейцы навязали канадцам серьезную борьбу и даже нанесли больше бросков по воротам. Ключевую роль в этой ситуации сыграло индивидуальное мастерство. Голы Райана О`Райлли и Майка Мэтесона позволили Канаде вести 2:0 после двух периодов, но за восемь минут до сирены Лукаш Радил реализовал большинство и возродил интригу в матче. Но вскоре Тайсон Бэрри в третий раз огорчил Петра Мразека, а на последней минуте Джефф Скиннер отправил шайбу в пустые ворота чехов — 4:1.

В воскресенье в группе В пройдут три встречи: Швейцария — Словения (13.15), Беларусь — Чехия (17.15) и Франция — Норвегия (21.15).

Германия — США — 2:1



Reuters

В другом поединке хозяева чемпионата сборная Германии благодаря фееричной игре вратаря Томаса Грайсса, отразившего 42 броска, одолели США. Счет на 11-й минуте открыл Тобиас Ридер. Ответную шайбы американцы забросили лишь в середине третьего периода, когда Коннор Мерфи отличился с передачи Дилана Ларкина. Но практически сразу же Патрик Хагер вновь вывел Германию вперед. В конце матча «звездно-полосатые» устроили штурм, но немцы выдержали напор соперника, подарив болельщикам первую победу на чемпионате — 2:1.

В субботу в группе А пройдут следующие матчи: Латвия — Дания (13.15), Словакия — Италия (17.15), Германия — Швеция (21.15).