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Названа причина обыска белорусских хоккеистов в Париже

05.05.2017 20:16 — Разное | БДГ  
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В посольстве Франции заявили, что обыск белорусской команды был совершен для обеспечения безопасности ее пребывания в Париже, а также в целях борьбы с допингом.

Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

Отмечается, что контроль был проведен по просьбе парижской прокуратуры таможенными службами по всем правилам и предписаниям. Полицейские, в присутствии которых проходил обыск, контролировали безопасность белорусской сборной.

На сайте также отмечено, что Франция борется с допингом в спортивной сфере, она сотрудничает с Международным допинговым агентством и является лидером в этом направлении в ЕС и Совете Европы.

Многочисленный контроль проводится во время крупных спортивных международных мероприятий. Такие мероприятия отвечают целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями.

Напомним, 3 мая в Париже местная полиция провела обыск белорусской команды, прибывшей на поезде из Бордо, где она провела последние матчи «Евровызова». Министр спорта Беларуси Александр Шамко полагает, что инцидент - это «заказ со стороны неведомых лиц».

 
 
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В посольстве Франции заявили, что обыск белорусской команды был совершен для обеспечения безопасности ее пребывания в Париже, а также в целях борьбы с допингом.

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