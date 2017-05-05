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Названа причина обыска белорусских хоккеистов в Париже
В посольстве Франции заявили, что обыск белорусской команды был совершен для обеспечения безопасности ее пребывания в Париже, а также в целях борьбы с допингом.
Об этом
Отмечается, что контроль был проведен по просьбе парижской прокуратуры таможенными службами по всем правилам и предписаниям. Полицейские, в присутствии которых проходил обыск, контролировали безопасность белорусской сборной.
На сайте также отмечено, что Франция борется с допингом в спортивной сфере, она сотрудничает с Международным допинговым агентством и является лидером в этом направлении в ЕС и Совете Европы.
Многочисленный контроль проводится во время крупных спортивных международных мероприятий. Такие мероприятия отвечают целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями.
Напомним, 3 мая в Париже местная полиция провела
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В посольстве Франции заявили, что обыск белорусской команды был совершен для обеспечения безопасности ее пребывания в Париже, а также в целях борьбы с допингом.
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