Дерзкие и красивые. В Минске прошел первый женский мотопарад

Дерзкие, отчаянные и красивые. Не успели минчане опомниться от прошедшего в прошлые выходные открытия байксезона Harley, как мотоциклисты вновь удивляют. Вечером 5 мая прошел первый в стране женский мотопарад JUST RIDE. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Девушки собрались на площадке по проспекту Победителей и в сопровождении Госавтоинспекции проследовали на улицу Калинина, где состоялся финал конкурса MotoGirl.





— Женские мотопарады проводятся в мире уже в 11-й раз. Мы присоединились к этому впервые. Много эмоций, много мыслей по поводу открытия. Приехали девушки из России, а также из других регионов страны. К нам также присоединились парни — они приехали, чтобы поддержать девчонок, — отметили организаторы мероприятия AUTO.TUT.BY. — В одном мы точно уверены: это не последний женский мотопарад в Беларуси.























































