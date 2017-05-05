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Дерзкие и красивые. В Минске прошел первый женский мотопарад

05.05.2017 22:02 — Разное | Tut.by  
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Дерзкие, отчаянные и красивые. Не успели минчане опомниться от прошедшего в прошлые выходные открытия байксезона Harley, как мотоциклисты вновь удивляют. Вечером 5 мая прошел первый в стране женский мотопарад JUST RIDE. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Девушки собрались на площадке по проспекту Победителей и в сопровождении Госавтоинспекции проследовали на улицу Калинина, где состоялся финал конкурса MotoGirl.


— Женские мотопарады проводятся в мире уже в 11-й раз. Мы присоединились к этому впервые. Много эмоций, много мыслей по поводу открытия. Приехали девушки из России, а также из других регионов страны. К нам также присоединились парни — они приехали, чтобы поддержать девчонок, — отметили организаторы мероприятия AUTO.TUT.BY. — В одном мы точно уверены: это не последний женский мотопарад в Беларуси.















 
 
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Лучшие моменты первого в стране мотопарада - в нашем фоторепортаже.

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