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Солдаты НАТО не будут воевать в Сирии
05.05.2017 22:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Солдаты НАТО не будут участвовать в военных действиях в Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
На минувшей встрече послов НАТО, которая прошла в среду, Вашингтон дал понять своим союзникам, что ждет от них формального присоединения к международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ждет, и это не обсуждается", — сказал генсек альянса в интервью
При этом он не исключил увеличения количества солдат, которые с января обучают иракских военных, борющихся с ИГ. "Обучение местных бойцов — как в Ираке и Афганистане — на мой взгляд, лучшее оружие для борьбы с террором", — обратил внимание Столтенберг.
По его словам, НАТО рассматривает возможность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS не только для разведки, но и для того, чтобы лучше управлять самолетами коалиции в сирийском воздушном пространстве.
"Возможно, мы еще больше задействуем самолеты AWACS над Турцией", — добавил генсек.
Ранее представители стран — гарантов (Россия, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками. Действие меморандума начнется с 00:00 6 мая.
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Альянс при этом усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.
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