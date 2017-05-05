Веселые качели Парижа: не в Диснейленде – на хоккее!

Баталия, открывшая соревновательную программу турнира в Париже, завершилась победой сборной страны Суоми — 3:2.

Разные версии: сага финнов

Счет очень удобный для обоих соперников. Финны, будучи фаворитами, взяли дежурные три очка, белорусы уступили, но с достойным, как говорят в таких ситуациях, результатом. Кроме того, оппоненты получили право выдвинуть свои версии того, что происходило на льду. Например, вот какой сюжет привиделся финским журналистам.

Счет 3:2 — это целиком и полностью заслуга ребят Лаури Марьямяки, которые, легко и быстро добившись преимущества в две шайбы, не воспылали людоедскими настроениями, согрешив небрежностью и расточительством у ворот нашего голкипера Лаланда. Более того, откровенно заскучавший коллега Кевина Корписало заразился идеей помочь белорусам открыть счет своим шайбам в Париже, в чем и преуспел, словно наличие корня "сало" во вратарской фамилии обрекает всех вратарей на подобную судьбу.

Правда, первый его ляп голом не увенчался, зато подарок дебютанту чемпионатов мира Шаранговичу оказался принят Егором. А затем финны чуть поплыли, что всегда случается с потерявшей концентрацию дружиной. Но когда прижало всерьез и счет сравнялся, подопечные Марьямяки сумели вернуть преимущество, и, в общем, победил тот, кто и должен был победить. Ибо финны и только финны определяли ход матча, а белорусы не оказались "сильными" в своей слабости!

Разумеется, противоположной точки зрения придерживалась белорусская сторона. Да, последовал необъяснимый провал. Но после двух пропущенных шайб Льюис мудро взял тайм-аут, после чего ситуация на льду стабилизировалась, и белорусы уже на равных боролись с соперниками, что и привело к драматической концовке. Ведь, действительно, даже при счете 2:3 у нашей дружины, например, у Стася, были возможности вторично сравнять счет. А там, кто знает, чем бы обернулся для финнов мандраж, который их, безусловно, охватил после ляпа Корписало.

Появился оптимизм!

Каждый болельщик может склониться в пользу любой из версий. Они на самом деле равноценны. Но тут необходимо отметить ключевых белорусских игроков, благодаря которым финны едва унесли ноги от овертайма. Во-первых, голкипер Лаланд. Кевин быстро пропустил необязательную первую шайбу, чтобы получить вторую в "девятку". Однако! Он взял себя в руки, чтобы затем неоднократно спасать белорусов. А сделайся счет 0:3 — и кто знает, были бы у нас хоть какие-то поводы для оптимизма.

Во-вторых, Стефанович, навязавший борьбу Корписало.



© REUTERS Grigory Dukor Хоккей: Беларусь проиграла Финляндии в первом матче Чемпионата мира

"Не сумели как следует войти в игру — отсюда такой досадный дебют. Но Дэйв вовремя взял тайм-аут — это точно. Пришли в себя, чтобы успокоиться самим, а затем успокоить и соперника. Сбили темп, навязывая свои предпочтения. Первая шайба стала стимулом. Почувствовали, что способны по-настоящему вернуться в настоящую борьбу за результат. В третьем периоде продолжили прогрессировать, получив шансы и на реализацию численного преимущества. Но моменты не реализовали, увы. Что же касается моего прессинга Корписало, то осознанно пытался заставить его ошибиться — шайба была нейтральной, а вратаря финнов, оказывается, "колбасило". Поэтому получилось отдать пас Шаранговичу", — сказал Стефанович.

В-третьих, центрфорвард первого звена Ковыршин, так мастерски подправивший шайбу после броска Граборенко от синей линии. Евгений образцово-показательно "прибил" ее ко льду! И это не случайность. Игра на пятачке специально тренируется — бейсбольные навыки оттачиваются многократными повторениями. Игроки амплуа Ковыршина остаются на льду после тренировки вместе с тренерами или кем-то из партнеров. Бросок — попытка подставить клюшку, бросок — попытка, бросок — попытка. Так что никакой случайности. Да и вообще, первое звено временами выглядело очень прилично. Очень сильно провело первую смену, да и в самые критические минуты матча братья Костицыны порой неплохо комбинировали.

И, конечно, надо отметить Льюиса. Причем не только за тайм-аут.

Канадец загорелся

После матча канадский специалист явно чувствовал подъем, несмотря на поражение. Это можно объяснить: матч с финнами, хоть и оставил неоднозначные впечатления, но ни в коем случае ни уложил мистера Дэйва на лопатки.

"Мы проиграли — это плохо. Но в чем-то наш стартовый поединок и обнадежил. Считаю, что после необъяснимого провала все остальные 55 минут мы играли хорошо. Парадокс ситуации в том, что и стартовые смены мы провели активно. Но потом — просто остановились, получив две шайбы в свои ворота. Решение взять тайм-аут пришло сразу после второй пропущенной шайбы. Особенно не думал, что буду говорить. Не было времени сообразить. Но имелась острая необходимость уберечься от обвала. Попросил парней успокоиться, найти управу на вою нервозность. Им это удалось: команда заиграла совершенно иначе. Таково мое мнение. Прогресс нашего хоккея был последовательным. Поэтому сейчас есть измочаленность и неудовлетворенность, но я сказал ребятам: "Сейчас вы знаете, что можете! Покидая арену, уже будьте готовы к следующей игре — морально, психологически". Разумеется, мы просмотрели большое количество матчей чехов и будем в субботу стремиться к позитивному результату. Наш следующий соперник похож на финнов, хотя бы тем, что это тоже очень быстрая команда", — сказал Льюис после матча.

Но то, как сказал эту фразу Льюис, дало понять, что на быстроту чехов он хочет ответить белорусской стремительностью. Вдруг получится? Узнаем в субботу вечером. Начало матча — в 17:15 по минскому времени.