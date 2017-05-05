Новые правила въезда из РФ в РБ: мнение Минска и контроль безопасности

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Власти Беларуси были официально уведомлены Россией о переводе авиарейсов между РФ и РБ в международные сектора российских аэропортов, заявил в пятницу начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота в пятницу сообщил о том, что все рейсы между Беларусью и РФ с 15 мая этого года переведут в международные сектора российских аэропортов, при этом Россия вводит пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Беларуси и улетающих туда, в отношении граждан третьих стран.

Минск был предупрежден

"Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Беларуси", — сообщил официальный представитель МИД Беларуси.

Как отметил Мирончик, "по заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан".

"Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы", — добавил пресс-секретарь МИД.

Белорусы и россияне будут ездить по-прежнему

Рассказывая о деталях нововведения, Рапота обратил внимание, что для граждан России и Беларуси с 15 мая практически ничего не поменяется.

"По своим внутренним паспортам — как было, так и есть. Ничего не меняется", — ответил он на вопрос о том, как граждане обеих стран будут путешествовать по Беларуси и России.

Рапота подчеркнул, что введение погранконтроля для лиц из третьих стран никак не ущемит граждан наших стран.

"Никаких ограничений нет. Для россиян и белорусов ничего не меняется — как они пересекали границу без ограничений, так и будут пересекать. Если для удобства будет нужен дополнительный коридор, значит, пограничники его введут. Об этом договоренность с ними есть", — заверил государственный секретарь СГ.

Будут ли подобные меры приняты и для других видов транспорта, пока не известно. "Наверняка, если там прорабатываются какие-то вопросы, то в том же русле — чтобы облегчить и упорядочить пересечение границы для граждан третьих стран", — добавил Рапота.

Новые правила — для безопасности

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров уверен: введение Россией новых правил пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, летающих самолетами между РФ и РБ, — полностью оправданная мера.

"Это совершенно обоснованные требования, они полностью соответствуют современной ситуации в борьбе с террором", — уверен Гончаров.



© Фото: МИД Беларуси МИД отреагировал на перевод рейсов между РФ и РБ в международный сектор

По словам президента ассоциации, подобные решения никоим образом не направлены против граждан Беларуси. "Это наши братья по крови, мы являемся союзным государством", — заверил Гончаров.

Подобной позиции придерживается и замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

"Практическое значение очень простое — это безопасность, особенно после петербургского теракта. Учитывая тот факт, что Беларусь в одностороннем порядке и без консультаций объявила безвизовый въезд для граждан 80 государств, это может создавать угрозу для нашей страны — ввиду того, что у нас отсутствует как пограничный контроль между Беларусью и РФ, так и таможенная граница", — отметил эксперт.

Пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза, начал действовать в Беларуси с 12 февраля. По заявлениям российской стороны, это решение затронуло ее интересы, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

Беларусь не будет вводить погранконтроль

Минск не планируют осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между двумя странами, заявил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Олег Ляшук. "Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью", — сказал Ляшук журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что госпогранкомитет пограничный контроль на самолетах, следующих из Беларуси в Россию и в обратном направлении, осуществлять не будет.

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