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Байкер совершил невероятный трюк, чтобы не погибнуть в ДТП

05.05.2017 21:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Авария произошла на трассе A28 недалеко от португальского города Вила-ду-Конди. Видеорегистратор, закрепленный на шлеме одного из мотоциклистов, запечатлел, как разбивается мотоцикл Suzuki, при этом сам байкер каким-то чудом избегает падения на землю.

Водитель авто, заметив на крыше случайного пассажира, начал сбрасывать скорость. К счастью, мотоциклист не пострадал.

 
 
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Мотоциклист в результате аварии "оседлал" едущий перед ним автомобиль в Португалии. Видео ДТП в сеть выложил друг едва не разбившегося байкера.

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