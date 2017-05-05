Байкер совершил невероятный трюк, чтобы не погибнуть в ДТП

Авария произошла на трассе A28 недалеко от португальского города Вила-ду-Конди. Видеорегистратор, закрепленный на шлеме одного из мотоциклистов, запечатлел, как разбивается мотоцикл Suzuki, при этом сам байкер каким-то чудом избегает падения на землю.

Водитель авто, заметив на крыше случайного пассажира, начал сбрасывать скорость. К счастью, мотоциклист не пострадал.