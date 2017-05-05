Беларусь – Финляндия: проиграли, но достойно

Национальная сборная Беларуси по хоккею уступила команде Финляндии в своем первом групповом матче на Чемпионате мира по хоккею во Франции со счетом 2:3, но оставила хорошее впечатление и надежду на неплохой результат в предстоящем матче со сборной Чехии. Приятным был дебют и первая шайба 18-летнего Егора Шаранговича. Обсудить прошедший матч в студию радио Sputnik Беларусь пришел спортивный обозреватель нашего агентства Максим Костьян.

"На мой взгляд, да и, наверное, большинство болельщиков меня поддержит — белорусы в этой игре показали себя достойно. После этой игры наши ребята должны поверить в свои силы. В количестве бросков финны ненамного нас превосходили, просто белорусам чуть-чуть не хватило дисциплины и точности бросков. Кстати, удачной оказалась ставка Льюиса на молодого Егора Шаранговича, надеюсь, он проявит себя в играх с чехами и канадцами", — считает Костьян.



© REUTERS Grigory Dukor Хоккей: Беларусь проиграла Финляндии в первом матче Чемпионата мира

В составе финнов точными бросками по воротам отличились Себастьян Ахо (3-я минута), Оскар Осала (6) и Вели-Матти Савинайнен (50). У белорусов отличились Егор Шарангович и Евгений Ковыршин. Лучшим игроком у белорусов стал голкипер Кевин Лаланд, в финской команде лучшим признан Ахо.

В субботу наша сборная встретится в непростом и очень важном матче с командой Чехии.

Аудиоверсию комментария Максима Костьяна слушайте на радио Sputnik Беларусь.