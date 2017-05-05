В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Испытан самый мощный лазер в мире XFEL В проекте были задействованы ученые из 12 стран, которые работали над созданием XFEL с 2009 года. Общая стоимость проекта превысила 1,2 млрд евро. За счет применения...

Пучки излучения, которые формирует этот лазер, предназначены не для уничтожения подвижных мишеней, а для исследования молекул, их подвижности и изучения иных процессов, происходящих на микроуровне. В полную силу установка заработает ближе к осени текущего года.В проекте были задействованы ученые из 12 стран, которые работали над созданием XFEL с 2009 года. Общая стоимость проекта превысила 1,2 млрд евро. За счет применения нового инжектора электронов удалось сформировать яркость, превышающую в миллион раз свет от традиционных источников. Общая длина установки составляет около 3,4 км. Основные элементы устройства залегают под землей. Рентгеновский свет имеет длину волны 0,8 нм, что в 500 раз ниже длины волн видимого спектра света. К сентябрю "скорострельность" устройства планируется довести до 27 тыс. раз в секунду. Это позволит раскрыть многие биохимические процессы и реакции, происходящие в живых организмах и химических веществах.