Старейший чемпион Олимпийских игр из США умер в возрасте 98 лет

Чемпион Олимпийских игр 1936 года в плавании американец Адольф Кифер скончался в возрасте 98 лет, он был старейшим обладателем золотой олимпийской награды, родившимся в США. Об этом сообщает агентство Reuters .

Кифер умер в своем доме в штате Иллинойс за месяц до своего 99-летия.

Уроженец Чикаго стал чемпионом Игр-1936 в Берлине на дистанции 100 м на спине. На момент победы ему было 18 лет. В финале он показал результат 1 минута 5,9 секунды и установил рекорд Олимпиад, который продержался 20 лет.

В 1965 году Кифер был введен в Международный зал славы плавания, он работал в Совете по спорту при трех президентах США. После карьеры в спорте был инструктором на службе ВМФ США. Кифер - основатель компании по производству атрибутики для плавания и спортивной одежды ("Adolph Kiefer & Co"), которая являлась поставщиком одежды национальной сборной США на нескольких Олимпиадах.