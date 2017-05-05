Накануне Дня Победы и в сам этот праздник в городской афише много различных мероприятий: патриотического, культурного и познавательного характера. Мы выбрали для вас самые интересные.

Шествие колонны «Бессмертный полк»

Где: формирование колонны — на площади Ленина (от пересечения с улицей Урицкого). Далее шествие пройдет по улице Ленина до площади Победы. Когда: 9 мая, 8.00−11.00 Вход: свободный

Возглавят шествие «Бессмертного полка» три ветеранские организации. К ним могут присоединиться все желающие. Нужно принести фотографию или портрет своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, и тем самым почтить их память.

О том, как сделать транспарант, можно узнать, пройдя по ссылке .

Начало формирования колонны — 8.00. Организаторы просят прийти заранее, так как нужно будет потратить время, чтобы пройти через рамки металлоискателей. Присоединение к колонне «Бессмертного полка» во время движения по улице Ленина с примыкающих улиц и переулков будет невозможно. Просят не брать с собой крупногабаритные вещи (объемные сумки, пакеты, рюкзаки и прочее).

В 9.00 колонна отправится к площади Победы, где состоятся митинг, концерт и возложение цветов к Вечному огню.

Об остальных мероприятиях, которые пройдут 9 мая, читайте тут .





Лекцыя «Як выжываць рэгіёнам у крызіс і што рабіць Віцебску»

Дзе: бітлз-клуб «Чердачок» (вул. Кастрычніцкая, 12) Калі: 6 мая, 18.00 Квіткі: уваход вольны

Рэгіянальныя цэнтры ўсё больш ператвараюцца ў «Беларусь другога гатунку». Эканамічны крызіс ударыў па іх куды мацней, чым па Мінску. Сталіца пры гэтым працягвае высмоктваць людзей і рэсурсы — таму абласныя гарады павінны развівацца ў два разы хутчэй.

Як перажываюць дэпрэсію беларускія рэгіёны і якім можа быць далейшае развіццё падзей? Якую рэгіянальную стратэгію мог бы абраць Віцебск, каб зрабіць сваіх жыхароў багацейшымі, а дзяржаўнае кіраванне больш эфектыўным, патлумачыць галоўны рэдактар анлайн-часопіса «Ідэі» Рыгор Астапеня.

Рэгістрацыя на мерапрыемства — тут . Падрабязней — у групе . Інфалінія: +375 25 913−38−76.





Вечер танца «Путешествие в глубину»

Где: битлз-клуб «Чердачок» Когда: 7 мая, 17.00 Вход: 10 рублей, 15 рублей (для пришедших вдвоем)

Трехчасовой интенсив медитативного танца, который завершится церемонией мáтепития. Примеряя на себя разные музыкальные ритмы, танцующие найдут свой, уникальный ритм, прочувствуют свое тело, отпустят лишние мысли, порелаксируют. Занятие подходит для всех, независимо от пола, веса и возраста. Позже будет возможность попробовать напиток мáте, узнать об его истории и правилах приготовления.

Вопросы и регистрация — по телефону: +375 29 870−00−01. Подробнее — здесь .





Фестиваль здорового образа жизни

Где: поселение родовых поместий «Звон Гора» (Витебский район, д. Гора, 35 км от Витебска). Туда отправляются рейсовые автобусы Витебск — Трущи, Витебск — Сокольники (направление на Сураж). Когда: 7 мая, 11.00−17.00 Билеты: 5 рублей, детям — бесплатно

Начнется фестиваль «Будь здрав!» с экскурсии по экологическому поселению. Затем гостей ждут презентации качественных здоровых продуктов, дегустация сыродавленных масел, домашнего хлеба, пастилы, халвы, уксуса, моченых яблок.

Также в программе мастер-классы по кулинарии (приготовление «зеленых» коктейлей и домашнего майонеза), органическому земледелию, славянской зарядке, народным танцам. Для детей — старинные забавы, игры, хороводы и т.д.

Подробная программа — в группе . Заказ билетов и справки по телефонам: +375 29 218−49−58 и +375 29 717−07−05.





Выставка собак

Где: «Золотое кольцо Витебска «Двина» Когда: 7 мая, 10.00 Билеты: детям — 2 рубля, взрослым — 3 рубля

Продемонстрировать свои умения на республиканской выставке «Витебская весна — 2017» приглашены собаки всех пород.

Телефон для справок: +375 33 316−47−60.



Фото: Наталья Пригодич, TUT.BY

«Концерт школы восточного танца»

Где: филармония Когда: 6 мая, 19.00 Билеты: 7−10 рублей

Школа Azalais впервые в Витебске даст большой отчетный концерт для ценителей настоящего восточного танца. В нем также примут участие основатели и руководители филиалов из Бреста, Гродно, Несвижа и профессиональные коллективы из Полоцка, Новополоцка, Орши.



Фото: Игорь Матвеев

Выставка «Семейный альбом Витебска»

Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Когда: ежедневно с 10.00 до 18.00 по 15 мая (кроме 8 мая) Билеты: 40−80 копеек

Первая семейная love story, улыбка ребенка, памятные моменты свадьбы — все это и не только в объективе витебских фотографов. Всего представлено около 100 черно-белых и цветных снимков. На выставке особенно будут рады видеть супружеские пары со стажем — они смогут воскресить в душе пережитые когда-то счастливые мгновения.

Подробности — в группе .





Фотовыставка «Браславские зори»

Где: «Арт-пространство на Толстого, 7» Когда: ежедневно с 10.00 до 19.00 по 14 мая (кроме 8 мая) Билеты: 1−2 рубля

В лучших работах от фотохудожников из Браслава и Минска запечатлена жизнь Браславского района во всей красоте и многообразии: природное и культурное наследие этого региона, праздники и будни его жителей.

Справки по телефону: +375 29 255−40−55.





Презентация фильма «Рожденные дважды»

Где: Центр культуры «Витебск» (ул. Маяковского, 1) Когда: 6 мая, 18.00 Вход: свободный

Фильм «Хроника Минского гетто-3. Рожденные дважды» посвящен подвигу тех, кто спасал людей еврейской национальности от неминуемой гибели во время войны.





Фотодень

Где: медиастудия PROдвижение (пр. Фрунзе, 77−2, офис 314) Когда: 7 мая, 11.00 Билеты: 40 рублей

Медиастудия приглашает девушек и парней, которые хотят себе стильные и профессиональные фотографии, принять участие в «фотодне». Он включает полчаса работы с мастером в профессиональной студии и 10 снимков в глубокой ретуши.

Предварительная запись по телефону: +375 33 337−32−37.





Мюзикл «Золотой цыпленок»

Где: филармония Когда: 7 и 21 мая, 11.00 Билеты: 4 рубля

Сказка о вечных семейных ценностях. Она расскажет о маленьком золотом цыпленке, который, сам того не понимая, перевоспитал злого волка и хитрую лису. Ведь в каждом сердце живет вера в любовь и безграничная душевная теплота.



