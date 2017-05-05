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"Бессмертный полк", танец-медитация, выставка собак. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Накануне Дня Победы и в сам этот праздник в городской афише много различных мероприятий: патриотического, культурного и познавательного характера. Мы выбрали для вас самые интересные.
Шествие колонны «Бессмертный полк»
Возглавят шествие «Бессмертного полка» три ветеранские организации. К ним могут присоединиться все желающие. Нужно принести фотографию или портрет своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну, и тем самым почтить их память.
О том, как сделать транспарант, можно узнать, пройдя по
Начало формирования колонны — 8.00. Организаторы просят прийти заранее, так как нужно будет потратить время, чтобы пройти через рамки металлоискателей. Присоединение к колонне «Бессмертного полка» во время движения по улице Ленина с примыкающих улиц и переулков будет невозможно. Просят не брать с собой крупногабаритные вещи (объемные сумки, пакеты, рюкзаки и прочее).
В 9.00 колонна отправится к площади Победы, где состоятся митинг, концерт и возложение цветов к Вечному огню.
Лекцыя «Як выжываць рэгіёнам у крызіс і што рабіць Віцебску»
Рэгіянальныя цэнтры ўсё больш ператвараюцца ў «Беларусь другога гатунку». Эканамічны крызіс ударыў па іх куды мацней, чым па Мінску. Сталіца пры гэтым працягвае высмоктваць людзей і рэсурсы — таму абласныя гарады павінны развівацца ў два разы хутчэй.
Як перажываюць дэпрэсію беларускія рэгіёны і якім можа быць далейшае развіццё падзей? Якую рэгіянальную стратэгію мог бы абраць Віцебск, каб зрабіць сваіх жыхароў багацейшымі, а дзяржаўнае кіраванне больш эфектыўным, патлумачыць галоўны рэдактар анлайн-часопіса «Ідэі» Рыгор Астапеня.
Рэгістрацыя на мерапрыемства —
Вечер танца «Путешествие в глубину»
Трехчасовой интенсив медитативного танца, который завершится церемонией мáтепития. Примеряя на себя разные музыкальные ритмы, танцующие найдут свой, уникальный ритм, прочувствуют свое тело, отпустят лишние мысли, порелаксируют. Занятие подходит для всех, независимо от пола, веса и возраста. Позже будет возможность попробовать напиток мáте, узнать об его истории и правилах приготовления.
Вопросы и регистрация — по телефону: +375 29 870−00−01. Подробнее —
Фестиваль здорового образа жизни
Начнется фестиваль «Будь здрав!» с экскурсии по экологическому поселению. Затем гостей ждут презентации качественных здоровых продуктов, дегустация сыродавленных масел, домашнего хлеба, пастилы, халвы, уксуса, моченых яблок.
Также в программе мастер-классы по кулинарии (приготовление «зеленых» коктейлей и домашнего майонеза), органическому земледелию, славянской зарядке, народным танцам. Для детей — старинные забавы, игры, хороводы и т.д.
Подробная программа — в
Выставка собак
Продемонстрировать свои умения на республиканской выставке «Витебская весна — 2017» приглашены собаки всех пород.
Телефон для справок: +375 33 316−47−60.
«Концерт школы восточного танца»
Школа Azalais впервые в Витебске даст большой отчетный концерт для ценителей настоящего восточного танца. В нем также примут участие основатели и руководители филиалов из Бреста, Гродно, Несвижа и профессиональные коллективы из Полоцка, Новополоцка, Орши.
Выставка «Семейный альбом Витебска»
Первая семейная love story, улыбка ребенка, памятные моменты свадьбы — все это и не только в объективе витебских фотографов. Всего представлено около 100 черно-белых и цветных снимков. На выставке особенно будут рады видеть супружеские пары со стажем — они смогут воскресить в душе пережитые когда-то счастливые мгновения.
Подробности — в
Фотовыставка «Браславские зори»
В лучших работах от фотохудожников из Браслава и Минска запечатлена жизнь Браславского района во всей красоте и многообразии: природное и культурное наследие этого региона, праздники и будни его жителей.
Справки по телефону: +375 29 255−40−55.
Презентация фильма «Рожденные дважды»
Фильм «Хроника Минского гетто-3. Рожденные дважды» посвящен подвигу тех, кто спасал людей еврейской национальности от неминуемой гибели во время войны.
Фотодень
Медиастудия приглашает девушек и парней, которые хотят себе стильные и профессиональные фотографии, принять участие в «фотодне». Он включает полчаса работы с мастером в профессиональной студии и 10 снимков в глубокой ретуши.
Предварительная запись по телефону: +375 33 337−32−37.
Мюзикл «Золотой цыпленок»
Сказка о вечных семейных ценностях. Она расскажет о маленьком золотом цыпленке, который, сам того не понимая, перевоспитал злого волка и хитрую лису. Ведь в каждом сердце живет вера в любовь и безграничная душевная теплота.
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Накануне Дня Победы и в сам этот праздник в городской афише много различных мероприятий: как патриотического, так и культурного или познавательного характера. Мы...
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