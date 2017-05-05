Гомельские гаишники собираются искать нарушителей ПДД с помощью квадрокоптеров

Вскоре у сотрудников Гомельской областной Госавтоинспекции может появиться летающий помощник. 5 мая они протестировали в работе квадракоптер. Зачем милиционерам понадобилось привлекать для службы беспилотное летательное устройство, выяснил TUT.BY.





— Когда в небольшой населенный пункт приезжает экипаж ГАИ, эта новость разносится по всей округе. Водители объезжают экипаж окольными путями, но нарушителей ведь от этого меньше не становится. Для таких случаев необходим невидимый помощник, — рассказывает о том, как родилась идея задействовать в повседневной работе госавтоинспекторов квадракоптер начальник областной ГАИ Игорь Макушенко.





Пока беспилотник гомельские гаишники позаимствовали у местной телекомпании. Протестировать его выехали в поселок Большевик. Именно для мониторинга дорожной обстановки в сельской местности и планируют использовать в дальнейшем дрон.





— В деревнях и селах машин меньше, но нарушителей хватает. В первую очередь — это нетрезвые за рулем. В их выявлении и сможет помочь квадракоптер, — уверены госавтоинспекторы.

Также по их мнению, он эффективен в обнаружении бесправников и мотоциклистов без шлемов. Дрон также можно использовать и в больших городах. К примеру, в людном месте или над пешеходными переходами возле школ контролировать поведение водителей.





Технически процесс будет выглядеть так — квадрокоптер снимает картинку и передает ее на монитор. С высоты нарушения заметны лучше, а следовательно и реагировать на них госавтоинспекторы могут оперативнее.

— Теперь не нужно будет экипажу нарезать круги по населенному пункту. Достаточно поднять в воздух дрон и промониторить территорию, чтобы ознакомиться с дорожной обстановкой. Но сегодняшние испытания показали, что для нас необходимо более мощное устройство с возможностью обзора не только в дневное, но и в ночное время, дальность действия также нужна побольше, хотя бы полкилометра, ну и еще один важный аспект — продолжительность полета, нужны более мощные аккумуляторы, — поделился выводами после эксперимента инженер группы МТО БДПС ГАИ Вячеслав Руцкий.







