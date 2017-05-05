Сводка Совинформбюро: 6 мая – десятки тысяч пленных немцев

Спустя два дня после начала Великой отечественной войны — 24 июня 1941 года — в СССР было образовано Советское информационное бюро. Основной задачей информационно-пропагандистского ведомства было составление сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении во время войны.

В народном сознании в военное время и послевоенные годы Совинформбюро ассоциировалось с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро".

На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 6 мая 1945 года.

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Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, форсировали пролив Штральзундерфарвассер, заняли на острове Рюген города Берген, Гарц, Пут-Бус, Засснитц и 6 мая полностью овладели островом Рюген. В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен 4660 немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолета и 215 полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отдела Штеттинского военного округа контр-адмирал Хорстман.

Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперед северо-западнее и западнее города Бранденбург, заняли крупные населенные пункты Зандау, Вулькау, Клитц, Ферхель, Фиритц, Шлагентин, Плауе, Гросс-Вустервитц, Каде, Ка-Ров. За 5 мая войска фронта взяли в плен 17120 немецких солдат и офицеров и захватили 119 самолетов и 235 полевых орудий.

Войска 4-го Украинского фронта, наступая западнее и юго-западнее города Моравска Острава, с боями заняли города Бениш, Штернберг, Пржибор, Новый Йичин, Френштат, Валаш Межиричи, Голешов. В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен белее 1000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинского фронта северо-восточнее города Брно с боями заняли город Коетин и крупные населенные пункты Фриштан, Мартинице, Гулин. На других участках фронта существенных изменений не произошло.

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Удары авиации Краснознаменного Балтийского флота по кораблям и транспортам противника 3 и 4 мая авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла удары по кораблям и транспортам немцев в Балтийском море севернее Свинемюнде. В результате этих ударов потоплены: учебный линкор "Шлезиен" водоизмещением в 13 600 тонн и 5 транспортов общим водоизмещением в 24 500 тонн.

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Войска 2-го Белорусского фронта, овладевшие городом Штральзунд, в нескольких местах переправились через пролив Штральзундерфарвассер и завязали бои на острове Рюген. Немцы предприняли несколько контратак, пытаясь сбросить наши десантные части в пролив. Советские войска отбили вражеские контратаки, опрокинули гитлеровцев и развернули стремительное наступление. Продвинувшись вперед на 20 километров, наши части штурмом заняли город Берген — важный узел железных и шоссейных дорог. Ожесточенные бои произошли также за город Засснитц. Используя удобную для обороны лесистую местность, немцы упорно сопротивлялись. Советские автоматчики лесами проникли в тыл противника и ворвались в город. Вражеский гарнизон сложил оружие и сдался в плен. Сегодня во второй половине дня наши войска подавили отдельные очаги сопротивления гитлеровцев и полностью овладели островом Рюген. Среди захваченных трофеев 37 складов с вооружением, боеприпасами и различным военным имуществом.

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Северо-западнее и западнее города Бранденбург войска 1-го Белорусского фронта продолжали продвигаться вперед. Пытаясь задержать наши войска у узлов дорог и населенных пунктов, отдельные группы гитлеровцев ведут беспорядочный огонь. Советские части быстро ликвидируют эти очаги сопротивления противника. Захвачено 14 самоходных орудий, склады боеприпасов и авиабомб и другие трофеи. На ряде участков наши войска вышли к реке Эльба.

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Западнее и юго-западнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Немцы сосредотачивают на высотах у дорог и на подступах к населенным пунктам артиллерию и пулеметы и под прикрытием сильного огня часто переходят в контратаки. Наши войска, пробираясь по склонам гор, наносят противнику непрерывные удары и вынуждают его оставлять одну позицию за другой. Продвинувшись вперед на 20 километров, войска фронта сегодня овладели городом Бениш (Горны Бенешов). Другие наши части в результате обходного маневра выбили немцев из города Штернберг и ведут бои на подступах к городу Оломоуц. На сторону Красной Армии перешли саперная рота 320 немецкой пехотной дивизии и рота 911 охранного батальона. На одном участке стрелковая рота лейтенанта Кулакова, преодолев горы, вышла к долине, по которой отступали немцы. Советские бойцы внезапно атаковали врага и вынудили его сложить оружие. Захвачено 300 пленных и большой обоз с военным имуществом. В другом районе отделение сержанта Осадчего зашло в тыл немцам, укрепившимся на горе. В ожесточенной схватке с численно превосходящим противником наши бойцы уничтожили 35 гитлеровцев, а 18 немецких солдат взяли в плен.

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Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Отразив контратаки танков и пехоты противника, советские части с боями продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов. После упорных боев наши войска овладели городом Коетин — узлом четырех железных дорог. В боях за город уничтожено до двух батальонов немецкой пехоты. Захвачены трофеи и пленные.