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"Моя кухня-2": красные мотивы в черно-белом фоне
На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс «
Сегодня ─ рассказ Юлии из Бобруйска:
─ Ремонт для меня не стихийное бедствие, а восторг, настоящее творчество! Я не дизайнер и не архитектор, хотя, может быть, во второй жизни кем-то из них и была… Мне нравится процесс создания, наполнения, поиска. Для меня законченный ремонт ─ это когда все элементы паззла собраны воедино.
История создания моей кухни началась в недалеком 2015 году. Так как общая площадь кухни по современным меркам небольшая, было принято решение объединить кухню и гостиную. Знаю множество противников такого подхода, но спустя два года эксплуатации ни разу не пожалела о сделанном.
Свою кухню-гостиную я продумывала без помощи современных программ проектирования, а на листе миллиметровки. Так душевнее… Каждый сантиметр был просчитан и воплощен в функциональную жизнь прекрасными работниками-отделочниками с «золотыми» руками и безмерным профессионализмом. Они выполнили все работы, начиная от выравнивания стен и пола и заканчивая поклейкой обоев.
Квартира и, в частности, кухня-гостиная выполнены в одном цветовом решении, стиле и настроении. Я сразу знала, что моя кухня будет именно белой. Выбор остальных цветовых решений был также очевиден: графит, яркие акценты.
Выбранный фартук для кухни ─ это любовь с первого взгляда! Для него использована польская плитка фирмы Opoczno, коллекция ─ French Touch, с необычным декором, нарисованным на рельефной основе. Она не оставляет никого равнодушным: либо восхищает, как меня, либо пугает. Польский декор прекрасно подружился с белорусской нейтральной базовой плиткой производства «Керамин». Она в сочетании со столешницей создает единое «бетонное» пространство.
На полу также плитка Opoczno и ламинат Classen, стыкующиеся на одном уровне.
Кухонный гарнитур спроектировала сама, воплощен в жизнь мебельной организацией. В нем нет особых наворотов. Все, на мой взгляд, просто и лаконично. Фасады гарнитура ─ белая глянцевая МДФ. Петли и доводчики ─ Blum. Фасады верхних шкафов на один сантиметр ниже самого шкафа, что обеспечивает удобное открытие без помощи ручек.
Кромка фасада ─ маленькая изюминка в общей картине. Она графитового цвета, прекрасно выделяет каждую дверцу, очерчивая ее контур и повторяя «бетонный» мотив.
Техника встроенная. Так удобнее, и общая картинка смотрится гармоничнее, как мне кажется. Духовой шкаф, посудомоечная машина (ей можно петь оду чуть ли не каждый день), варочная панель ─ все Electrolux.
Необходимый атрибут современной кухни ─ фильтр для воды. Мы купили «Аквафор». Смеситель ─ с двойным подводом.
Раковина из искусственного камня ─ AquaSanita.
Потолок белый матовый натяжной, без эффектов «новомодных» тенденций 2000-х. Хотя один модный, но удобный нюанс все же есть ─ скрытые карнизы. Таким образом начала, откуда начинает струиться тюль, не видно.
Светильники подбирались особо тщательно, ведь предметы интерьера «включаются» в жизнь именно освещением, а его интенсивность дает всегда разный эффект пребывания в комнате. Несмотря на то, что светильники разных фирм производителей (Massive и Arte lamp), они подобраны по цвету и стилистике.
Картина над диваном — это мое творение не столько для факта наличия живописи, сколько для поддержания единой концепции пространства.
Кухня была и остается любимым местом всей семьи. Мы с удовольствием принимаем гостей за нашим большим обеденным столом для дегустации блюд, нередко приготовленных по рецептам книг Джейми Оливера.
Смета приведена без учета расходов на гостиную:
1) Строительные смеси — 224 BYN (120 долларов).
2) Строительные черновые работы (выравнивание стен и пола, шпатлевка, штукатурка) — 430 BYN (230).
3) Строительные отделочные работы (укладка плитки, ламината, поклейка обоев) — 168 BYN (90).
4) Сантехника — 94 BYN (50).
5) Электрика — 224 BYN (120).
6) Обои — 187 BYN (100).
7) Плитка на фартук Opoczno — 112 BYN (60).
8) Плитка на фартук производства «Керамин» — 94 BYN (50).
9) Плитка на пол Opoczno — 215 BYN (115).
10) Ламинат Classen — 196 BYN (105).
11) Потолок натяжной — 150 BYN (80).
12) Светильники Massive и Arte lamp — 187 (100).
13) Техника — 3738 BYN (2000).
14) Смеситель, фильтр для воды и мойка — 916 BYN (490).
15) Кухонный гарнитур — 2804 BYN (1500).
16) Обеденная группа — 1495 BYN (800).
Итого: приблизительно 11 200 (6000).
Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»:Современный вариант дизайна кухни, в создании которого хозяева использовали собственные идеи и вдохновение. В таком интерьере всегда будет уютно и комфортно.
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На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс "Моя кухня" - до 15 мая мы принимаем истории участников.
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