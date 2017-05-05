На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс « Моя кухня » — до 15 мая мы принимаем истории участников. А пока продолжаем публиковать уже полученные рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Сегодня ─ рассказ Юлии из Бобруйска:

─ Ремонт для меня не стихийное бедствие, а восторг, настоящее творчество! Я не дизайнер и не архитектор, хотя, может быть, во второй жизни кем-то из них и была… Мне нравится процесс создания, наполнения, поиска. Для меня законченный ремонт ─ это когда все элементы паззла собраны воедино.





История создания моей кухни началась в недалеком 2015 году. Так как общая площадь кухни по современным меркам небольшая, было принято решение объединить кухню и гостиную. Знаю множество противников такого подхода, но спустя два года эксплуатации ни разу не пожалела о сделанном.





Свою кухню-гостиную я продумывала без помощи современных программ проектирования, а на листе миллиметровки. Так душевнее… Каждый сантиметр был просчитан и воплощен в функциональную жизнь прекрасными работниками-отделочниками с «золотыми» руками и безмерным профессионализмом. Они выполнили все работы, начиная от выравнивания стен и пола и заканчивая поклейкой обоев.





Квартира и, в частности, кухня-гостиная выполнены в одном цветовом решении, стиле и настроении. Я сразу знала, что моя кухня будет именно белой. Выбор остальных цветовых решений был также очевиден: графит, яркие акценты.





Выбранный фартук для кухни ─ это любовь с первого взгляда! Для него использована польская плитка фирмы Opoczno, коллекция ─ French Touch, с необычным декором, нарисованным на рельефной основе. Она не оставляет никого равнодушным: либо восхищает, как меня, либо пугает. Польский декор прекрасно подружился с белорусской нейтральной базовой плиткой производства «Керамин». Она в сочетании со столешницей создает единое «бетонное» пространство.





На полу также плитка Opoczno и ламинат Classen, стыкующиеся на одном уровне.





Кухонный гарнитур спроектировала сама, воплощен в жизнь мебельной организацией. В нем нет особых наворотов. Все, на мой взгляд, просто и лаконично. Фасады гарнитура ─ белая глянцевая МДФ. Петли и доводчики ─ Blum. Фасады верхних шкафов на один сантиметр ниже самого шкафа, что обеспечивает удобное открытие без помощи ручек.





Кромка фасада ─ маленькая изюминка в общей картине. Она графитового цвета, прекрасно выделяет каждую дверцу, очерчивая ее контур и повторяя «бетонный» мотив.





Техника встроенная. Так удобнее, и общая картинка смотрится гармоничнее, как мне кажется. Духовой шкаф, посудомоечная машина (ей можно петь оду чуть ли не каждый день), варочная панель ─ все Electrolux.





Необходимый атрибут современной кухни ─ фильтр для воды. Мы купили «Аквафор». Смеситель ─ с двойным подводом.





Раковина из искусственного камня ─ AquaSanita.





Потолок белый матовый натяжной, без эффектов «новомодных» тенденций 2000-х. Хотя один модный, но удобный нюанс все же есть ─ скрытые карнизы. Таким образом начала, откуда начинает струиться тюль, не видно.





Светильники подбирались особо тщательно, ведь предметы интерьера «включаются» в жизнь именно освещением, а его интенсивность дает всегда разный эффект пребывания в комнате. Несмотря на то, что светильники разных фирм производителей (Massive и Arte lamp), они подобраны по цвету и стилистике.





Картина над диваном — это мое творение не столько для факта наличия живописи, сколько для поддержания единой концепции пространства.





Кухня была и остается любимым местом всей семьи. Мы с удовольствием принимаем гостей за нашим большим обеденным столом для дегустации блюд, нередко приготовленных по рецептам книг Джейми Оливера.





Смета приведена без учета расходов на гостиную:

1) Строительные смеси — 224 BYN (120 долларов).

2) Строительные черновые работы (выравнивание стен и пола, шпатлевка, штукатурка) — 430 BYN (230).

3) Строительные отделочные работы (укладка плитки, ламината, поклейка обоев) — 168 BYN (90).

4) Сантехника — 94 BYN (50).

5) Электрика — 224 BYN (120).

6) Обои — 187 BYN (100).

7) Плитка на фартук Opoczno — 112 BYN (60).

8) Плитка на фартук производства «Керамин» — 94 BYN (50).

9) Плитка на пол Opoczno — 215 BYN (115).

10) Ламинат Classen — 196 BYN (105).

11) Потолок натяжной — 150 BYN (80).

12) Светильники Massive и Arte lamp — 187 (100).

13) Техника — 3738 BYN (2000).

14) Смеситель, фильтр для воды и мойка — 916 BYN (490).

15) Кухонный гарнитур — 2804 BYN (1500).

16) Обеденная группа — 1495 BYN (800).

Итого: приблизительно 11 200 (6000).

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: Современный вариант дизайна кухни, в создании которого хозяева использовали собственные идеи и вдохновение. В таком интерьере всегда будет уютно и комфортно.

В качестве основной гаммы используются нейтральные цвета, оживляют обстановку яркие акценты в виде оригинальной картины, декорированной плитки, контрастной мебели. Необычная коллекция плитки с рисунком, действительно, обращает на себя внимание, кроме того, она является дополнением к интерьеру гостиной, перекликаясь с ее стилем. В целом, дизайн кухни создан так, чтобы не выдавать предназначение данного помещения, а являться красивым дополнением к общему образу квартиры. Он не перегружен деталями и достаточно лаконичен.

Объединение кухни с гостиной может стать неплохим решением в случае ограниченных квадратных метров. Несомненно, в этом варианте обязательно следует обратить внимание на качество вентиляции и установить над кухонной плитой мощную вытяжку. За счет того, что оба помещения выполнены в едином цветовом решении, происходит визуальное расширение пространства. Скрытые карнизы при невысоких потолках помогают создать эффект вертикального увеличения, за счет больших окон и минимального декора из полупрозрачного белого тюля можно добиться значительно большей освещенности на теневой стороне квартиры. Выравнивание стен и пола в будущем поможет воплотить любую идею со встроенной мебелью, так что это правильное решение.

Юлия без привлечения специалистов смогла воплотить в своем доме желаемый проект, умело сочетав цвета, фактуры и декор, что, на наш взгляд, уже достойно комплиментов.

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