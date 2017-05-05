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В Мозыре мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.Авария произошла сегодня в Мозыре в 17.15. Неработающий мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", при повороте налево врезался в попутно двигавшийся мотоцикл под управлением мужчины 1959 года рождения, после чего последний выехал за пределы проезжей части, ударился в дерево и погиб. Оба мужчины местные жители.-0-
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Авария произошла сегодня в Мозыре в 17.15. Неработающий мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", при повороте налево врезался в попутно...
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