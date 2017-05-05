Купить жилье в Батуми: квадратный метр от 350 до 3000 долларов, потом - сдавать

Интерес к Грузии с каждым годом все растет. Более 6 млн туристов посетили эту страну в прошлом году. Горы, море, гостеприимный народ — вот что мы знаем о Грузии. Анастасия Джумик, которая переехала туда из Украины, рассказала Realt.by более подробно о недвижимости в этой удивительной стране.





— Я переехала в Грузию два года назад, так как вышла замуж за грузина. Работаю менеджером по продажам элитных апартаментов в прекрасном городке у моря и гор — Батуми. Работу мне найти было несложно, несмотря на то, что в сфере продаж большого опыта не имела. Нашла работу благодаря знанию нескольких иностранных языков и желанию выучить грузинский, который на данный момент активно изучаю.

В настоящее время мы живем в доме родителей мужа, так как пока наша квартира строится. Комплекс, в котором мы будем жить, находится в самом центре города в 300 метрах от моря. Квадратный метр нам обошелся в $ 1000 (белый каркас).





В Грузии нерезидентам очень просто приобрести жилье, так как отсутствуют какие-либо ограничения на покупку. Единственное, что необходимо иметь — это заграничный паспорт. Оформление в реестре Министерства юстиции осуществляется в течение одного дня. Застройщик предлагает покупателям внутреннюю рассрочку сроком от 1 года и до 7 лет.

Коммуналка

В среднем коммунальные услуги нам обходятся в $ 100 в месяц. Дороже всего — электричество ($ 30). Есть разница с размером коммунальных платежей в разное время года. Летом за электричество мы платим $ 12, зимой эта сумма увеличивается в четырехкратном размере, так как активно работают обогреватели.





Цены — от 350

Сейчас в Батуми бум строительства. Выбор очень широкий, ценовой диапазон от $ 350 до $ 3000 за кв.м. Можно приобрести квартиру на стадии, когда только заливается фундамент, и готовую квартиру «под ключ» с услугами по управлению дома, в том числе с охраной, сервисами: бассейн, СПА, паркинг, уборка квартир. Также практически все застройщики предлагают сервис дальнейшей сдачи вашей квартиры в аренду, сейчас это очень популярно и прибыльно.





Расчеты с теми, кто пошел под снос

Из-за того, что в последние годы в Грузии строительство жилых комплексов стало очень прибыльно для инвесторов, многие вкладывают свои ресурсы именно в строительство и девелопмент. Граждане, которые живут в старых домах и «хрущевках», надеются, что в один прекрасный день в их дверь постучит очередной инвестор, который предложит лучшие жилищные условия. Таких семей, у которых жизнь изменилась в лучшую сторону исключительно из-за застройщиков, очень много.





В среднем инвесторы предлагают владельцам жилого имущества +30% к площади зарегистрированного имущества. Например, если площадь вашей «хрущевки» 100 кв. м, то вы можете получить 130 кв. м в доме, который построят на месте вашего снесенного, или же вы можете взять соответствующую финансовую компенсацию. За весь период строительства нового дома инвестор оплачивает проживание жильцам. Единственный минус в том, что теряется старая архитектура города, понемногу исчезают двухэтажные домики с итальянскими двориками, со старой французской и английской архитектурами. Защитники культурного наследия города отчаянно борются с этим.

Ставки — до 12%

— В Грузии выгодней покупать квартиру, чем арендовать, поэтому все стараются иметь свое собственное жилье, а также купить вторую квартиру, чтоб сдавать ее, особенно летом, когда сдается все.

Ставки по кредитам достаточно высокие — от 9% до 12% годовых. Минимальная ипотечная ставка составляет 9% в год. Кредит в национальной валюте выдается на 10 лет, в долларах или евро — до 15 лет. Сам застройщик предлагает процентную и беспроцентную рассрочку, что более выгодно покупателям.





Необычные формы аренды

В Грузии есть такой вид сделки с недвижимостью, как «отступной». Владелец получает от арендатора кредит, при этом арендатор получает право на проживание без арендной платы сроком на один-два года. По окончании срока арендатор должен освободить занимаемую площадь, а арендодатель обязан вовремя вернуть кредит. Все нотариально заверяется. Конечно же, сумма кредита меньше стоимости жилья. К примеру, квартира с двумя спальнями в центре города, 5 минут ходьбы от моря в отступную на год сдается за $ 20 тыс. Для собственника жилья — это возможность получить беспроцентный кредит на срок проживания арендаторов, при этом обеспечением залога служит квартира собственника.

Маклеров в Грузии много, но можно сказать, что риэлтерские услуги здесь только в начале пути своего развития. Можно обращаться к агентствам недвижимости и к частникам. Риелторство особенно становится популярным в летний период, во время большого наплыва туристов даже таксисты становятся риелторами в какой-то степени.

В Грузии всегда есть чем заняться: летом можно купаться в море, посещать музыкальные фестивали, а зимой перед тобой выбор разных горнолыжных курортов мирового уровня. Каждый сезон имеет свои плюсы как в местности, так и в еде.



