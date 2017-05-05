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В Мозыре мотоциклист после столкновения с VW врезался в дерево. Он погиб

06.05.2017 09:36 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 5 мая, в 17.15, в Мозыре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: vk.com/xammoz

По предварительной информации, 48-летний водитель Volkswagen при повороте налево столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом под управлением 58-летнего мужчины. После столкновения мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер.

 
 
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