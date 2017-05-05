В Мозыре мотоциклист после столкновения с VW врезался в дерево. Он погиб

Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 5 мая, в 17.15, в Мозыре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: vk.com/xammoz

По предварительной информации, 48-летний водитель Volkswagen при повороте налево столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом под управлением 58-летнего мужчины. После столкновения мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер.