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В Мозыре мотоциклист после столкновения с VW врезался в дерево. Он погиб
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 5 мая, в 17.15, в Мозыре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 48-летний водитель Volkswagen при повороте налево столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом под управлением 58-летнего мужчины. После столкновения мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер.
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Смертельная авария произошла 5 мая, в 17.15.
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