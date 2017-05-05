Акула напала на порноактрису во время съемок

33-летняя американка участвовала в съемках рекламного ролика для порносайта. По плану, специальная клетка должна была защитить актрису от акул. Однако расстояние между прутьями оказалось слишком широким. Находясь под водой, Кавалли пострадала от нападения акулы. Очевидцы помогли женщине быстро выбраться из воды. Укус акулы пришелся на голень — врачам пришлось наложить более 20 швов.

В своем Instagram модель поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и сообщила, что чувствует себя отлично, а также быстро поправляется.

За четыре дня видео нападения акулы на американку набрало более четырех миллионов просмотров.