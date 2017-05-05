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Акула напала на порноактрису во время съемок

06.05.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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33-летняя американка участвовала в съемках рекламного ролика для порносайта. По плану, специальная клетка должна была защитить актрису от акул. Однако расстояние между прутьями оказалось слишком широким. Находясь под водой, Кавалли пострадала от нападения акулы. Очевидцы помогли женщине быстро выбраться из воды. Укус акулы пришелся на голень — врачам пришлось наложить более 20 швов.

В своем Instagram модель поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и сообщила, что чувствует себя отлично, а также быстро поправляется.

За четыре дня видео нападения акулы на американку набрало более четырех миллионов просмотров.

 
 
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Американскую порноактрису Молли Кавалли укусила акула во время подводных съемок в штате Флорида. Смотрите на видео, как хищник неожиданно напал на женщину.

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