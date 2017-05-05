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В Минске при столкновении двух троллейбусов пострадали 6 человек
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два троллейбуса, в результате чего пострадали 6 человек. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Андрей Шуканов.Инцидент произошел 5 мая в районе пересечения ул.Якубовского и Шаранговича. "Оба троллейбуса стояли на остановке. Первый поехал и остановился, так как впереди стоял автобус, а второй водитель троллейбуса после высадки-посадки пассажиров проявил невнимательность и врезался во впереди остановившегося коллегу", - рассказал Андрей Шуканов. В результате 6 пассажиров получили повреждения, но никто не госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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Инцидент произошел 5 мая в районе пересечения ул.Якубовского и Шаранговича.
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