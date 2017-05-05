Куда пойти в Минске и за пределами кольцевой 6-9 мая

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут 9 мая во всех районах Минска, но главными площадками станут Дворец спорта, Верхний город и площадь Победы. Подробнуй программу можно найти на AFISHA.TUT.BY . А для тех, кто не планирует наблюдать за официальными мероприятиями, есть альтернативы — несколько неплохих рэйвов, пара любопытных выставок, футуристические постановки, автофестиваль и «Дай дарогу!».

6 мая





Где: ЦЭХ (ул. Октябрьская, 16) Когда: С 4 мая по 24 мая, пн-вс 12:00—21:00. Сколько: 5 рублей (2,5 рублей — льготный билет для пенсионеров и студентов)

4 мая в пространстве ЦЭХ открылась выставка World Press Photo . Беларусь станет первой страной Восточной Европы, которая увидит лучшие снимки 2016 года.

Всего на конкурс свои работы прислали более 5 тысяч фотографов из 125 стран мира, победителями стали лишь 45 из них. Большинство победителей — профессионалы известных мировых изданий и информационных агентств, которые едут в другую страну, чтобы работать над темой.





Где: Национальный художественный музей (ул. Ленина, 20) Когда: с 5 мая по 3 июля, пн-вс 11:00−19:00 Сколько: в будние дни для взрослых — 12 рублей, в будние дни для школьников — 6 рублей, в выходные дни для взрослых — 15 рублей, в выходные дни для школьников — 7 рублей

Спустя 70 лет после «первого пришествия» в Минск приехали работы голландского художника Рембрандта. Увидеть их можно на протяжении двух месяцев, с 5 мая по 3 июля, в Национальном художественном музее.

Условно экспозицию можно разделить на две части: религиозную и светскую. По первой можно читать Библию: сначала Ветхий завет, после — Новый.

Представленные гравюры рассказывают и о том, каким новатором для своего времени (и не только) был голландский художник. Так, Рембрандт любил смешивать разные эпохи и стили. Например, поместил божественное семейство в интерьер 17-го столетия («Мадонна с младенцем, кошкой и змеей»).





Где: старт на ул. Калиновского, 111 Когда: 6 мая, 10:00 Сколько: бесплатно

Каждую субботу в 10:00 бегуны собираются в лесопарке по адресу: улица Калиновского 111, чтобы пробежать 5 километров по живописному лесу, получить заряд энергии на все выходные и просто хорошо провести время.

Minskrun — это веселая разминка, отличная атмосфера, которая царит на пробежках и, конечно же, около 500 неравнодушных к своему здоровью людей. Это не соревнования, а совместная пробежка. Каждый выбирает свою скорость бега. Приходите с друзьями, собирайтесь в группы, бегите для удовольствия.

Для того, чтобы принять участие, вам нужно пройти онлайн регистрацию на сайте .





Где: Дримлэнд (ул. Орловская, 80) Когда: 6−7 мая, 21:00 Сколько: Вход свободный и без возрастных ограничений

«Большой фестиваль светошариков» — романтичное событие этой весны. Любой желающие в конце праздника сможет принять участие в массовом запуске разноцветных светошариков, в ходе которого вечернее небо озарится тысячами ярких огоньков.

Романтичная живая музыка, световое шоу и согревающие конкурсы ждут гостей фестиваля.





Где: «Дримлэнд», ул. Орловская, 80 Когда: 6−7мая, 14:00 Сколько: вход свободный и без возрастных ограничений

Тысячи людей соберутся вместе, чтобы окунуться в атмосферу праздника и вновь почувствовать себя беззаботными детьми, разукрасив лицо себе и еще сотням счастливчиков.

Для комфорта участников на территории парка «Dreamland» будут расположены фудкорты и зона отдыха. А настроение масштабной красочной феерии зададут диджеи и кавер-группы Минска.

7 мая





Где: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Вязынка Когда: 7 мая, 10:00 Сколько: вход свободный

«Клуб северных ездовых собак» проведет в Вязынке традиционные соревнования по бесснежным видам ездового спорта «Весенний Драйленд». Гостей ждут не только зрелищные гонки на собачьих упряжках, но и развлекательная программа: конкурс-пленэр для юных художников, посвященный ездовому спорту, конкурс на самую красивую собаку, возможность попробовать себя в роли каюра. И, конечно же, общение на протяжении всего дня со спортсменами и их удивительными питомцами.





Где: Центр экотуризма «Станьково», Дзержинский район, Минская область Когда: 7 мая, 11:00 Сколько: вход свободный

7 мая на территории экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны пройдет праздничная программа «Мы встречаем День Победы».

В программе концертная программа «Песни Великой Победы». В 12.00 — реконструкция боя (с использованием пиротехники, холостых патронов, бронемашин и артиллерии); 12.30 — экскурсия по экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения; 13.00 — показательное выступление кинологов со служебными собаками; 13.30 — конкурсная программа для детей и взрослых; 14.30 — угощение «солдатской» кашей. 15.30 — реконструкция боя (с использованием пиротехники, холостых патронов, бронемашин и артиллерии); 16.00 — концертная программа (продолжение); 17.00 — завершение праздника.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23А) Когда: 7−8 мая, с 12:00 до 21:00 Сколько: бесплатно

В центре Минска с 7 по 8 мая пройдет масштабный форум уличных театров. Посетители смогут бесплатно посмотреть более 25 представлений, поучаствовать в импровизациях и перформансах, а также стать свидетелями футуристической постановки.

Пятый Минский форум уличных театров соберет в Верхнем городе более 200 артистов из Беларуси, Германии, Италии, России, Польши и Приднестровья. Представления в режиме нон-стоп будут показывать сразу на трех площадках: у ратуши, в каретном дворике и на арт-террасе за концертным залом.

Стартует мероприятие в воскресенье с большого карнавального шествия участников. Театральные действа будут проходить с 12 до 9 часов вечера.





Где: Центральный детский парк им. Максима Горького (ул. Фрунзе, 2) Когда: 7−8 мая, 14:00 Сколько: бесплатно

В Центральном детском парке им. Максима Горького пройдет фестиваль «Город счастливых людей». Здесь можно принять участие в конкурсах и играх наслаждаясь творческой программой. А еще можно посетить выставки фестиваля и испытать свои силы в спортивных мероприятиях и логических квестах.

Организаторы подготовили концертную программу, танцевальные флешмобы и силовое шоу. В «Городе счастливых людей» будет работать более 20 развлекательных островков: городки, настольные игры, островок красоты, фотоостровок (где можно сделать профессиональное фото), магазин призов и другое.

Любителей активных развлечений ожидают спортивные эстафеты, флорбол и хоккей. Юные художники смогут принять участие в конкурсе детского рисунка на асфальте.





Где: ТЦ Европа (Сурганова, 57б) Когда: 7−8 мая, 09:00 Сколько: вход свободный

7−8 мая в ТЦ Европа пройдет современная ярмарка беларуских дизайнеров, ремесленников, художников и всех творческих людей Беларуси.

Grand Bazar — уникальная ярмарка современного искусства, моды, и рукоделия. Мероприятие подойдет для всех любителей необычных и эксклюзивные вещей. На «GB» можно будет встретить множество талантливых людей, занимающихся различными видами искусства, будь то дизайнерское украшение, настенная картина или флоллариум с суккулентами. Все мероприятие будут сопровождать dj-сеты от резидентов минский тусовок.

8 мая





Где: Cпортивный комплекс «Логойск» Когда: 8 мая, 12:00 Сколько: 12 рублей Купить билет

Во время больших праздничных выходных, пройдет масштабный автофестиваль Stance-культуры «Грабли». Юбилейный проект соберет зрителей в ГСОК «Логойск» 8 мая.

Идея проекта «Грабли» — показать не только креативные автомобили на одной площадке, но и пригласить различных интересных людей со всех просторов СНГ. «Грабли» собирают под своим брендом лучшие Stance-проекты, которые проходят профессиональный отбор, но главное — это особая дружеская и позитивная атмосфера всего фестиваля.

В этом году на мероприятие заявлено более 200 участников, которых объединяет одна тема и более 3 тысяч зрителей. Площадкой для проведения нынешнего «шоу» станет спортивный комплекс «Логойск».





Где: д. Лошаны, Минский р-н, Лошанский с/с, трасса Р28 Когда: 8−9 мая, 11:00 Сколько: взрослый предварительный — 15 руб., входной билет детский предварительный — 7 руб., дети до 7 лет могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых.

С 8 мая и до 9 мая включительно с 11:00 на «Линии Сталина» будут действовать различные зоны активностей и аттракционы. Каждый день будет проводиться масштабная военно-историческая реконструкция, выставка образцов военной техники и стрелкового вооружения Великой отечественной войны, а также тематические викторины на знание военной истории.

За посещение аттракционов и мастер-классов во время мероприятия, всем участникам будут выдаваться памятные сувениры, а наиболее активные посетители старше 7 лет смогут выиграть главные призы от «Линии Сталина» — стрельбу из пушки и катание на боевой технике.

Не обойдется в эти дни и без полевой кухни: попробовать настоящую солдатскую кашу все желающие смогут с 12:00 до 17:00. Во время мероприятия гости смогут поучаствовать в квесте «Поиск стрелкового оружия», для этого нужно подойти к стойке квеста, получить от сотрудников комплекса задание и отправиться его выполнять.

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Где: Re: Public (ул. Притыцкого, 62) Когда: 8 мая, 19:00 Сколько: от 15 рублей Купить билет

Белорусская панк-рок группа «Дай дарогу!» 8 мая представит в Минске новую программу — «СоцПакет», включающую остросоциальные песни своей дискографии, многие композиции долгое время не исполнялись вживую. Это будет в какой-то степени флэш-бэк на 10−12 лет назад, только с абсолютно другим подходом и на новом уровне исполнения.

Помимо этого впервые в истории группы в качестве операторов концерта выступят сами зрители.

9 мая





Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси (пл. Калинина) Когда: 9 мая, с 13:00 до 16.30 Сколько: вход на ландшафтную зону ботанического сада платный — 6 рублей для всех категорий граждан. Бесплатный вход — для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов.

9 мая среди цветущих яблонь, тюльпанов, нарциссов, магнолии Кобус и сакуры ветеранов и посетителей Ботанического сада ожидает праздничная программа: музыкальный концерт, выставка техники военных лет, партизанские забавы, развлечения для детей и взрослых. Посетители смогут сделать моментальное фото в стиле военного времени.

Полюбоваться красотой и многообразием сортов тюльпанов и гиацинтов здесь можно посетив выставку весенних цветов, организованную сотрудниками ботанического сада.

Посетителям будут предложены экскурсии по ландшафту, где экскурсоводы расскажут про Ботанический сад во время войны, а также об уникальных коллекциях растений. Экскурсионные группы будут формироваться возле оранжереи тропических растений в 14.00.

Участников мероприятия ожидает угощение солдатской кашей, работают, также, торговые точки и кафе.



Фото использовано в качестве иллюстрации frisbee.by

Где: Лошицкий парк (пр-д Чижевских, 10) Когда: 9 мая, 11:00 Сколько: бесплатно

Турнир #ПриветФрисби пройдет в Минске 9 мая во время празднования Дня Победы в Лошицком парке. Здесь разместят два игровых поля сразу возле главного входа в Лошицкий парк, все праздничные мероприятия будут совсем рядом, и в перерывах между играми не придется далеко ходить.

Для участия необходимо собрать команду из 4−8 человек и заполнить форму . Главное требование к участникам — отсутствие опыта игры на профессиональных соревнованиях по алтимату (даже три года назад в хэт-турнире). Чтобы поставить все команды в равные условия, организаторы не пускают на турнир профессиональных игроков.

Участие бесплатное, а лучшие команды получат призы.





Где: Лошицкий парк (пр-д Чижевских, 10) Когда: 9 мая, 12:00 Сколько: бесплатно

В рамках празднования Дня Победы в Лошицком парке состоится фестиваль красок Holi Fest. В этот раз организаторы подготовили еще больше сюрпризов, одним из таких является хэдлайнер — группа Litesound, а также другие белорусские диджеи и артисты.

В программе: массовые броски краской, красочный салют, жидкая краска и другое. Настроение будут поднимать — Артем Сорока, Артем Гоголь, MC Oktav, MC Влад Кобяков, Dj Nikolive и другие.