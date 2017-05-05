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Подразделения МЧС выехали на Брестский завод бытовой химии по сообщению о запахе хлора
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выехали на Брестский завод бытовой химии по сообщению о запахе хлора, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УМЧС Сергей Машнов.Информация о появившемся в районе завода предполагаемом запахе хлора в УМЧС поступила в 9.06. Предварительно установлено, что запах появился в одном из производственных помещений предприятия в результате смешения двух кислот и воды во время технологического процесса./Будет дополнено/.-0-
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Информация о появившемся в районе завода предполагаемом запахе хлора в УМЧС поступила в 9.06. Предварительно установлено, что запах появился в одном из...
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