Как детские сказки могут создать проблемы в экономике и политике

"Наш человек" все время мечется, ищет виноватых в ком угодно, только не в себе, чем создает немалые трудности в политике, экономике, общественной жизни и даже в быту. С позиции человека, умудренного жизненным опытом, Евгений Крыжановский поделился с ведущими радио Sputnik Беларусь своими взглядами на устройство жизни и пути совершенствования общественного уклада.

"Та же политическая элита воспитывается не десятилетиями, а столетиями. Почему все эти Принстоны, Гарварды, Стэнфорды и другие знаменитые университеты готовят эту политическую элиту? Это так нужно, а у нас много чего нет, и, может быть, это и отражается на нашей экономике", — считает Крыжановский.

Известный артист привел несколько ярких примеров того, как взаимосвязаны между собой политика, экономика и привычки многих представителей общества. По мнению Крыжановского, привычки, к которым наш народ приучается с детства, далеко не всегда оказываются правильными.

"Если взять те же сказки, самая любимая сказка "По щучьему велению". Лежит хлопец на печи, ничего не делает. И у него одна мечта, чтобы за него все делали. Эта сказка у нас рассказывается с детства, и он считается положительным героем. Поэтому это тоже влияет", — убежден Крыжановский.

Беседу с заслуженным артистом страны и заместителем председателя либерально-демократической партии Беларуси Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.