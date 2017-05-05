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Как детские сказки могут создать проблемы в экономике и политике

06.05.2017 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Наш человек" все время мечется, ищет виноватых в ком угодно, только не в себе, чем создает немалые трудности в политике, экономике, общественной жизни и даже в быту. С позиции человека, умудренного жизненным опытом, Евгений Крыжановский поделился с ведущими радио Sputnik Беларусь своими взглядами на устройство жизни и пути совершенствования общественного уклада. 

Как детские сказки могут создать проблемы в экономике и политике
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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"Та же политическая элита воспитывается не десятилетиями, а столетиями. Почему все эти Принстоны, Гарварды, Стэнфорды и другие знаменитые университеты готовят эту политическую элиту? Это так нужно, а у нас много чего нет, и, может быть, это и отражается на нашей экономике", — считает Крыжановский. 

Известный артист привел несколько ярких примеров того, как взаимосвязаны между собой политика, экономика и привычки многих представителей общества. По мнению Крыжановского, привычки, к которым наш народ приучается с детства, далеко не всегда оказываются правильными.

"Если взять те же сказки, самая любимая сказка "По щучьему велению". Лежит хлопец на печи, ничего не делает. И у него одна мечта, чтобы за него все делали. Эта сказка у нас рассказывается с детства, и он считается положительным героем. Поэтому это тоже влияет", — убежден Крыжановский.

Беседу с заслуженным артистом страны и заместителем председателя либерально-демократической партии Беларуси Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный белорусский артист и политик Евгений Крыжановский в свойственной ему юмористической манере рассуждает об особенностях нашей исторической кармы,...

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