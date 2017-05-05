Эксперты назвали самый уродливый танк в мире

Новозеландский танк Bob Semple стал самым уродливым танком в мире по версии журнала The National Interest. Как пишет американский военный эксперт Роберт Бекхаузен, когда боевую машину показали офицерам армии Новой Зеландии, те были сильно разочарованы, расценив его как шаг назад ко времени Первой мировой войны.



Фото: nationalinterest.org

Боевая машина строилась для отражения японской агрессии во время Второй мировой войны. За основу был взят трактор Caterpiller D8, который инженер Томас Бек обшил рифлеными листами из марганцевой стали толщиной 12,7 миллиметров. Такая броня должна была защищать от снарядов 20-мм пушек, а также пуль и осколков.

Танк был вооружен шестью пулеметами, а экипаж боевой машины составлял восемь человек. Один из пулеметов устанавливался в башне, а остальные были размещены в шаровых установках в корпусе. Возимый боекомплект — 25 тыс. патронов.



Фото: armor.kiev.ua

Максимальная скорость танка составляла 24 км/ч по шоссе, на пересеченной местности она падала до 10 км/ч. Но даже тогда вести прицельный огонь из пулеметного вооружения было невозможно — настолько сильно трясло и качало Bob Semple.

Впервые танк был показан широкой публике 10 мая 1941 года во время военного парада в Окленде. Американский наблюдатель, присутствовавший на параде, увидев его, произнес: «Боже милостивый — что это?» Публика окрестила монстра в честь министра обороны Новой Зеландии «танками Боба Сэмпла».

Танк оказался настолько плохим, что армия согласилась оставить его у себя только в том случае, если с него снимут вооружение. К февралю 1944 года все три танка приняли характерный мирный облик. Вооружение и дополнительное оборудование с них было демонтировано.

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