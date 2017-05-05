В Беларуси снова подорожало топливо

С 6 мая цена автомобильного топлива в Беларуси была вновь повышена. Это уже шестое повышение стоимости с начала 2017 года.

Как сказано на сайте государственного концерна «Белнефтехим», розничные цены на автомобильное топливо с 6 мая составляют: АИ-92-К5 — 1,17 рубля за литр, АИ-95-К5 — 1,25 рубля, ДТ-К5 — 1,29 рубля.

Данное повышение стоимости топлива - шестое с начала года. Ранее цены повышались на одну копейку 11 и 18 марта, а также трижды в апреле - 1, 8 и 15 числа. До этого государство сдерживало рост цен на топливо на протяжении почти двух лет (последний раз до 2017 года автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года).