ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снова подорожало топливо

06.05.2017 10:39 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С 6 мая цена автомобильного топлива в Беларуси была вновь повышена. Это уже шестое повышение стоимости с начала 2017 года.

Как сказано на сайте государственного концерна «Белнефтехим», розничные цены на автомобильное топливо с 6 мая составляют: АИ-92-К5 — 1,17 рубля за литр, АИ-95-К5 — 1,25 рубля, ДТ-К5 — 1,29 рубля.

Данное повышение стоимости топлива - шестое с начала года. Ранее цены повышались на одну копейку 11 и 18 марта, а также трижды в апреле - 1, 8 и 15 числа. До этого государство сдерживало рост цен на топливо на протяжении почти двух лет (последний раз до 2017 года автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года).

Ранее «Белнефтехим» уже сообщал о том, что стоимость топлива будет повышаться и далее. Это необходимо для модернизации белорусских НПЗ и нормального функционирования рынка. Белорусские АЗС также настаивают на дальнейшем росте стоимости топлива.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 мая цена автомобильного топлива в Беларуси была вновь повышена. Это уже шестое повышение стоимости с начала 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Подразделения МЧС выехали на Брестский завод бытовой химии по сообщению о запахе хлора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика