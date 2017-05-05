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В Беларуси снова подорожало топливо
С 6 мая цена автомобильного топлива в Беларуси была вновь повышена. Это уже шестое повышение стоимости с начала 2017 года.
Как сказано на
Данное повышение стоимости топлива - шестое с начала года. Ранее цены повышались на одну копейку 11 и 18 марта, а также трижды в апреле - 1, 8 и 15 числа. До этого государство сдерживало рост цен на топливо на протяжении почти двух лет (последний раз до 2017 года автомобильное топливо
Ранее «Белнефтехим»
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С 6 мая цена автомобильного топлива в Беларуси была вновь повышена. Это уже шестое повышение стоимости с начала 2017 года.
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