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Обновленный Peugeot 308: с новым дизелем и 8-ступенчатым "автоматом"

06.05.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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Компания Peugeot модернизировала свою модель гольф-класса — хэтчбек и универсал 308 SW. Изменения во внешности незначительные, зато у «триста восьмого» переработана гамма силовых агрегатов и стало больше вспомогательной электроники.


Основательнее всего преобразился передок 308-го (по всей видимости, именно поэтому пресс-служба Peugeot пока не поделилась фотографиями кормы обновленных машин) — появился новый капот, с которого на измененную решетку радиатора перекочевала фирменная эмблема. За доплату для 308-го доступны полностью светодиодные фары.


Нет и снимков и салона модернизированного автомобиля. Известно, что мультимедиа-система — с поддержкой функции Mirror Screen и интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Что касается вспомогательной электроники, то французы обещают сразу восемь новых опций, среди которых адаптивный круиз-контроль, автоторможение и система удержания автомобиля в полосе движения. Доступны также камера заднего вида и ассистент парковки.

Обновлена и гамма двигателей. Во-первых, 308-ой стал первой моделью PSA Group (напомним, сюда еще входят марки Citroen и DS), которая получила новый 1,5-литровый турбодизель BlueHDi с впрыском мочевины AdBlue. «Четверка» развивает 130 лошадиных сил и отвечает экологическим нормам Euro 6c, которые начнут действовать только осенью 2018 года. Для соответствия перспективным нормативам существенно модернизирован и 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый моторчик PureTech (130 сил), пару которому составляет новая 6-ступенчатая «механика».


308 с топовым двухлитровым дизелем мощностью 180 «лошадок» теперь по умолчанию комплектуется новым 8-ступенчатым «автоматом» Aisin взамен прежнего 6-ступенчатого агрегата.

У европейских дилеров обновленный 308 появится в сентябре текущего года. Премьера новинки состоится 1 июля — тогда Peugeot обнародует еще больше подробностей!

 
 
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Peugeot 308 подвергся плановой модернизации, в ходе которой автомобиль получил новые опции и восьмидиапазонный "автомат".

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