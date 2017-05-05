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Более 40 человек эвакуированы с территории ОАО "Брестбытхим"
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС в результате утечки паров химического вещества в ОАО "Брестбытхим" эвакуировали с территории предприятия 46 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. С подозрением на отравление химическим веществом для осмотра в больницу доставлен слесарь предприятия 1963 года рождения.Сегодня в 9.06 брестским спасателям поступило сообщение об утечке паров химического вещества из оборудования в цехе по производству бытовой химии на территории ОАО "Брестбытхим". По предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислоты попали в помещение 30х50 м во время технологического процесса. Угроза распространения паров за пределы здания отсутствует. Причина утечки и точный состав вещества устанавливаются.-0-
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С подозрением на отравление химическим веществом для осмотра в больницу доставлен слесарь предприятия 1963 года рождения.
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