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В Либерии 12 человек умерли от неизвестной болезни

06.05.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
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В Либерии болезнью неизвестной этиологии заболело 28 человек, 12 из них погибли. Сообщение об этом появилось на сайте Всемирной организации здравоохранения.


Фото: Reuters

23 апреля 11-летний ребенок попал в больницу с рвотой, диареей и спутанностью сознания. Он умер в течение часа после госпитализации.

По состоянию на 4 мая медикам известно о 28 случаях этой заболевания, 12 из них стали смертельными. Большинство заболевших жили в либерийском графстве Синоэ, также два смертельных случая зарегистрировали в Монровии — столице страны.

Все заболевшие 22 апреля присутствовали на похоронах местного религиозного лидера в городе Гринвилл. В общей сложности там было 42 человека, все они находятся под пристальным наблюдением специалистов.

У заболевших были отрицательные результаты исследований на возбудители лихорадки Эбола и и лихорадки Ласса. К расследованию подключили специалистов ВОЗ и других международных организаций. Российский Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится на контроле ведомства.

«На данном этапе общий риск распространения события достаточно низкий, — сообщает ВОЗ. — Инцидент локализован среди участников похорон».

Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. Всемирная организация здравоохранения порекомендовала усилить меры гигиены и безопасности питания жителям районов, где жили заболевшие.

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Загадочная болезнь сопровождается лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей.

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