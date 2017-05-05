Гидромет о погоде на длинных выходных: оранжевый уровень опасности

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сложные погодные условия ожидаются в ближайшие дни в Беларуси, объявлен оранжевый уровень опасности, с понедельника резко похолодает, сообщили в Гидромете.

"7 мая, в воскресенье погоду и Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. В ночные часы, утром и днем на большей части территории дожди. А в отдельных южных районах страны ожидаются грозы", — сообщил Sputnik в субботу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в это воскресенье днем при грозах местами ожидаются сильные ливни и град, а также в некоторых районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Но будет еще относительно тепло — ночью +6..+13°C, днем +16..+22°C градуса тепла, сказал Рябов.

В Минске в этот день вероятность дождей составит 80-90%, а грозы — 30%, днем будут до +18°C.

Резкое похолодание

В начале следующей недели, в понедельник, резко похолодает, ночью и утром по северу страны ожидаются осадки, в том числе и мокрый снег, сказал собеседник Sputnik.

По его словам, в отдельных районах республики прогнозируются сильные осадки, усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью ожидается +2..+9°C, днем +4..+11°C, по югу до +17°C.

"А Минске ночью и утром продолжительный сильный дождь. Температура ночью +5..+7°C, днем +7°C ", — предупредил Рябов.

Гололед в начале мая

Рассказывая о погоде на 9 мая, Рябов отметил, что во вторник ночью по Брестской и Гродненской областям, а на остальной территории страны в отдельных районах, а днем на большей части республики ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Температура ночью от 0..+6°C, при прояснениях до —3°C, а днем +3..10°C", — сказал синоптик.

В Минске утром и днем кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, температура в течение дня +5..+7°C, уточнил Рябов.