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Житель Молодечно сделал ложное сообщение о минировании площади
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно сделал ложное сообщение о минировании площади. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.Инцидент произошел 4 мая в Молодечно. "Неработающий 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый по ст.206 (грабеж) Уголовного кодекса, сообщил, что он заминировал площадь "Старое Место". В ходе обследования площади взрывных устройств обнаружено не было", - рассказали в УВД Миноблисполкома. Возбуждено уголовное дело по ст.340 ч.1 (заведомо ложное сообщение об опасности) Уголовного кодекса, подозреваемый задержан в порядке ст.108 (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления) Уголовно-процессуального кодекса.-0-
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Инцидент произошел 4 мая в Молодечно. "Неработающий 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый по ст.206 (грабеж)...
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