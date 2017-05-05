Места гуляний и праздничного салюта в честь Дня Победы в Минске-2017

Главным местом торжеств в этом году вновь станет площадь Победы, где в первой половине дня состоится возложение цветов, а ближе к вечеру – праздничный концерт и салют. Движение транспорта в это время будет ограничено, также возможны изменения в работе станций метро.

Праздничные мероприятия и ярмарки пройдут также на площадке перед Дворцом спорта, на территории Верхнего города, в музейно-парковом комплексе "Победа" и в районах столицы.

Вечером (в 23:00) 9 мая в пяти точках города прогремит праздничный салют из 30 залпов.

Смотрите в инфографике Sputnik карту праздничных мероприятий и фейерверков в Минске на 9 мая 2017 года.