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Следователи работают на месте происшествия в цеху ОАО "Брестбытхим"
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета по Брестской работают на месте происшествия в цеху ОАО "Брестбытхим". Такая информация размещена на официальном сайте Следственного комитета.По предварительным сведениям, сегодня около 9 часов утра в цеху завода в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой произошла утечка паров химического вещества. С подозрением на отравление госпитализирован 63-летний слесарь предприятия. Он помещен в реанимационное отделение центральной городской больницы. Мужчина находится в сознании.Сотрудниками МЧС эвакуированы работники предприятия.На место для проведения осмотра выбыли следователи УСК по Брестской области с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего, изымается служебная документация, опрашиваются работники завода.-0-
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По предварительным сведениям, сегодня около 9 часов утра в цеху завода в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой произошла утечка паров химического...
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