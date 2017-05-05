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В Гомеле судят брачного афериста и мать, выманивших более $85 тыс.
6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению сына и матери за мошенничество в особо крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.С 2009 по 2016 год злоумышленники обманули более трех десятков человек. В числе основных жертв - женщины. Они попадали под обаяние гомельчанина, который изображал богатого жениха. Мужчина рассказывал девушкам, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Киеве и Москве, недвижимостью. Добавлял, что является украинским депутатом или владельцем крупного предприятия. Всем новым знакомым, а среди них были жительницы Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской областей, мошенник обещал жениться. Когда окончательно втирался в доверие, начинал просить деньги в долг. В аферах мужчине помогала мать. Кроме того, женщина и сама разыгрывала преступные сценарии. Например, чтобы уговорить одного из знакомых взять кредит в банке, выдумала, что у ее внучки онкология и для лечения необходимо $30 тыс. Общая сумма ущерба, причиненного действиями криминального дуэта, составила более $85 тыс.Мать и сын обвиняются в совершении преступлений по ч.1,2,3,4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).-0-
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С 2009 по 2016 год злоумышленники обманули более трех десятков человек. В числе основных жертв - женщины.
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