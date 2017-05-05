ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле судят брачного афериста и мать, выманивших более $85 тыс.

06.05.2017 12:02 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению сына и матери за мошенничество в особо крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.С 2009 по 2016 год злоумышленники обманули более трех десятков человек. В числе основных жертв - женщины. Они попадали под обаяние гомельчанина, который изображал богатого жениха. Мужчина рассказывал девушкам, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Киеве и Москве, недвижимостью. Добавлял, что является украинским депутатом или владельцем крупного предприятия. Всем новым знакомым, а среди них были жительницы Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской областей, мошенник обещал жениться. Когда окончательно втирался в доверие, начинал просить деньги в долг. В аферах мужчине помогала мать. Кроме того, женщина и сама разыгрывала преступные сценарии. Например, чтобы уговорить одного из знакомых взять кредит в банке, выдумала, что у ее внучки онкология и для лечения необходимо $30 тыс. Общая сумма ущерба, причиненного действиями криминального дуэта, составила более $85 тыс.Мать и сын обвиняются в совершении преступлений по ч.1,2,3,4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).-0-
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2009 по 2016 год злоумышленники обманули более трех десятков человек. В числе основных жертв - женщины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Места гуляний и праздничного салюта в честь Дня Победы в Минске-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика