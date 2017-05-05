Хоккеисты «Анахайма», за последние 3 минуты 16 секунд основного времени отыграли 3 шайбы в матче 2-го круга Кубка Стэнли с «Эдмонтоном», а затем вырвали победу во втором овертайме. Кроме того, калифорнийцы захватили лидерство в серии.



Фото: nhl.com

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 4:3 2ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Драйзайтль (Клефбом, Ларссон, 20.15), 0:2 — Макдэвид (Летестю, Нюджент-Хопкинс, 22.55, в большинстве), 0:3 — Каллула (Макдэвид, Руссель, 32.28), 1:3 — Гетцлаф (Сильфверберг, Кеслер, 56.44), 2:3 — Фаулер (Сильфверберг, Перри, 57.19), 3:3 — Рэкелл (Перри, Фаулер, 59.45), 4:3 — Перри (Гетцлаф, Рэкелл, 86.57).

Броски: 64−38 (13−7, 9−10, 22−12, 14−9, 6−0).

Силовые приемы: 41−28.

Штраф: 23−25.

Вратари: Гибсон (92,1% отраженных бросков) — Тальбо (93,8% отраженных бросков).

Три звезды: Перри, Гетцлаф, Рэкелл.

Видео: SPORTSNET

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Примечательно, что все три шайбы в концовке «Анахайм» забросил, когда штурмовал бастионы «Эдмонтона», заменив своего голкипера дополнительным полевым игроком.

Победу «Анахайму» во втором овертайме принес проводящий не очень удачный для себя сезон Кори Перри, для которого это всего вторая шайба в нынешнем Кубке Стэнли.

«Анахайм» стал лишь второй командой в истории НХЛ, сумевшей спасти игру Кубка Стэнли со счета 0:3 в заключительные 4 минуты третьего периода.

Впервые же 20 лет назад такой трюк удался нынешнему сопернику «уток» — «Эдмонтону», который совершил феерический камбэк в дуэли с «Далласом».

В другом матче плей-офф в ночь на 6 мая находящийся на грани вылета из Кубка Стэнли «Сент-Луис» сумел справиться с «Нэшвиллом» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) и сократил отставание в серии.

Ход серий 2-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:3 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ, 2:3).

Следующие матчи запланированы на 6 мая в Вашингтоне и, если потребуется, 8 мая* в Питтсбурге, 10 мая* в Вашингтоне.

«Оттава» — «Рейнджерс» — 2:2 (2:1, 6:5 ОТ, 1:4, 1:4).

Следующие матчи запланированы на 6 мая в Оттаве, 9 мая в Нью-Йорке, 11 мая* в Оттаве.

«Запад»

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 3:2 (3:5, 1:2, 6:3, 4:3 ОТ, 4:3 2ОТ).

Следующие матчи запланированы на 7 мая в Эдмонтоне, 10 мая* в Анахайме,

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:3 (3:4, 3:2, 1:3, 1:2, 2:1).

Следующие матчи запланированы на 7 мая в Нэшвилле, 9 мая* в Сент-Луисе.