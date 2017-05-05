Синоптики: показатели чистоты воздуха в Бресте в норме

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Специалисты Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пока не выявили отклонений показателей чистоты воздуха в областном центре, где в субботу произошла утечка кислоты.

Утром 6 мая в одном из цехов ОАО "Брестский завод бытовой химии" произошла утечка паров азотной и ортофосфорной кислот. В результате ЧП, по уточненным данным, пострадал 63-летний слесарь предприятия, более 40 человек были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают представители Следственного комитета.

"Автоматическая метеостанция по улице Северная, расположенная в полутора километрах от места происшествия, производит замеры показателей загрязняющих веществ в атмосфере через каждые 20 минут. По данным на 11:00 превышений предельно допустимых концентраций не выявлено", — сообщили Sputnik в облгидромете.

Там проинформировали, что показания снимаются по таким параметрам, как диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон, сера, углерод, твердые фракции.

Предельно допустимые концентрации этих веществ в воздухе областного центра находятся в норме, подчеркнули синоптики.

В настоящее время специалисты Брестского облгидромета продолжают следить за ситуацией.

Как ранее сообщал Sputnik, сейчас на предприятие направились представители управления СК по Брестской области. Ожидается, что они привлекут для работы передвижную криминалистическую лабораторию и сотрудником Госкомитета судебных экспертиз.

Следователи также проводят изъятие служебной документации и опрашивают работников предприятия.

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