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Причиной инцидента в ОАО "Брестбытхим" могло стать нарушение технологического процесса
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Причиной инцидента в ОАО "Брестбытхим" могло стать нарушение технологического процесса, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов."По предварительным данным, причиной утечки газа стало нарушение технологического процесса при смешивании химических реактивов", - отметил Сергей Машнов."На данный момент концентрация газа не фиксируется. Жизни и здоровью сотрудникам предприятия, а также жителям ближайших домов ничего не угрожает", - дополнил официальный представитель УМЧС.Один пострадавший в результате аварии с подозрением на отравление химическим веществом находится в токсикологическом отделении центральной городской больницы. Специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести.-0-
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"По предварительным данным, причиной утечки газа стало нарушение технологического процесса при смешивании химических реактивов", - отметил Сергей Машнов.
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