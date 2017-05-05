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Задержанный по «Делу патриотов»: главное – не бояться
Одним из арестованных по «Делу патриотов», известному также как дело "Белого легиона", является 29-летний бывший историк, а ныне логист Владимир Федоров. Его
По информации правозащитников «Весны», ему, как и многим другим задержанным после якобы письма гражданки Германии «фрау А.», предъявлены обвинения сразу по двум статьям по ч.3 ст. 293 Уголовного Кодекса (подготовка массовых беспорядков). Кроме того, он проходит по уголовному делу, возбужденному по ст. 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования).
Друзья Владимира Федорова поделились с БДГ письмами задержанного, которые он прислал им. Поскольку в письмах есть много личного, мы представляем вашему вниманию лишь отрывки из них. Публикуем их на языке оригинала.
«Палохае звычайна невядомасць, а ў мяне ўсё больш-менш зразумела: перакантуюся N-ны перыяд і выйду, адсюль усе выходзілі. Харчуюся нармальна, сплю больш, чым на волі, раблю зарадку, адказваю на лісты – словам, жыву нармальным паўнавартасным жыццём са сваёй спецыфікай. Бадзёрасці духу і пачуцця гумару не губляю, тым больш, што новае жыццё поўнае розных квэстаў, лайфхакаў, здабываецца своеасаблівы, таксама карысны досвед».
«Лісты мне пачалі даходзіць толькі зараз, магчыма таму, што толькі тыдзень, як стабілізаваўся, пераехаўшы ў чацвёртую па ліку чашу (змяніў 2 на “амерыканцы”, дзе на валадарцы). З яе ўласна і пішу».
«Набываю, дзякуючы знаходжанню ў цікавым месцы і з цікавымі людзьмі, цікавы досвед, шмат на якія рэчы адкрываюцца вочы: тое, што раней лічыў праблемамі, выглядае смешна».
«Тут галоўнае – захоўваць спакой, цвёрдасць і нічога не баяцца. Тым больш, што зараз іклы пад кіпці не ўганяюць, зубы пры затрыманні не выбіваюць: цывілізацыя і гуманізм. Не думаю, калі выйду, што буду рабіць, калі выйду – гэта настолькі нязначна, бо ведаю, што адпусцяць, зараз проста мурыжаць па працэсуальных працэдурах».
«Прывітанні ўсім і дзякуй за падтрымку! Пішыце!»
Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ»
Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации
А государственные СМИ Беларуси
Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров
Правозащитники
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Одним из арестованных по «Делу патриотов», известному также как дело "Белого легиона", является 29-летний бывший историк, а ныне логист Владимир Федоров.
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