Сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить квартиру за среднюю зарплату

Учителю из Минска придется 8,4 года откладывать всю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру, а его коллега из Витебской области приобретет заветные метры в два раза быстрее. При этом ИТ-специалисты справятся с этой задачей заметно быстрее. FINANCE.TUT.BY подсчитал, через сколько лет представители разных профессий в столице и регионах смогут купить однокомнатную квартиру, если будут откладывать всю зарплату.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Зарплаты в Минске хоть и выше, чем в среднем по стране, но и стоимость квадратного метра жилья заметно дороже, чем в регионах. Из-за этого столичным специалистам потребуется заметно больше времени на покупку квартиры, чем их коллегам из тех же областных центров.

Минские врачи, к примеру, в марте получали получали в среднем 1 052,2 рубля. Специалисту придется полностью откладывать получку на протяжении 5,7 года, чтобы купить в столице квартиру. Зато его коллеге из Витебской области приобретет заветные метры в областном центре в 2 раза быстрее — за 2,8 года. При этом нужно делать поправку на то, что Белстат публикует данные по средней зарплате до уплаты налогов. То есть в реальности на покупку жилья может потребоваться еще больше времени.

Зато у ИТ-специалистов не такая большая разбежка по регионам. К примеру, могилевским специалистам в среднем потребуется 2 года на покупку «однушки», а минским — 1,5 года. Гомельские айтишники и вовсе смогут приобрести жилплощадь за год.

Работники культуры в столице будут копить на однокомнатную квартиру 11,4 года, а в Гомельской области — 6,6 года.









Расчеты делались исходя из того, что вся зарплата работника целиком откладывается на жилье. Не учитывались ни обычные расходы, ни дополнительный доход. Такая ситуация возможна, если в семье работают два человека, и на повседневные нужды тратится второй заработок.







