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Сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить квартиру за среднюю зарплату
Учителю из Минска придется 8,4 года откладывать всю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру, а его коллега из Витебской области приобретет заветные метры в два раза быстрее. При этом ИТ-специалисты справятся с этой задачей заметно быстрее. FINANCE.TUT.BY подсчитал, через сколько лет представители разных профессий в столице и регионах смогут купить однокомнатную квартиру, если будут откладывать всю зарплату.
Зарплаты в Минске хоть и выше, чем в среднем по стране, но и стоимость квадратного метра жилья заметно дороже, чем в регионах. Из-за этого столичным специалистам потребуется заметно больше времени на покупку квартиры, чем их коллегам из тех же областных центров.
Минские врачи, к примеру, в марте
Зато у ИТ-специалистов не такая большая разбежка по регионам. К примеру, могилевским специалистам в среднем потребуется 2 года на покупку «однушки», а минским — 1,5 года. Гомельские айтишники и вовсе смогут приобрести жилплощадь за год.
Работники культуры в столице будут копить на однокомнатную квартиру 11,4 года, а в Гомельской области — 6,6 года.
Расчеты делались исходя из того, что вся зарплата работника целиком откладывается на жилье. Не учитывались ни обычные расходы, ни дополнительный доход. Такая ситуация возможна, если в семье работают два человека, и на повседневные нужды тратится второй заработок.
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FINANCE.TUT.BY подсчитал, через сколько лет представители разных профессий в столице и регионах смогут купить однокомнатную квартиру, если будут откладывать всю...
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