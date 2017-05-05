ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько лет уйдет у работников разных сфер, чтобы купить квартиру за среднюю зарплату

06.05.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Учителю из Минска придется 8,4 года откладывать всю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру, а его коллега из Витебской области приобретет заветные метры в два раза быстрее. При этом ИТ-специалисты справятся с этой задачей заметно быстрее. FINANCE.TUT.BY подсчитал, через сколько лет представители разных профессий в столице и регионах смогут купить однокомнатную квартиру, если будут откладывать всю зарплату.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Зарплаты в Минске хоть и выше, чем в среднем по стране, но и стоимость квадратного метра жилья заметно дороже, чем в регионах. Из-за этого столичным специалистам потребуется заметно больше времени на покупку квартиры, чем их коллегам из тех же областных центров.

Минские врачи, к примеру, в марте получали получали в среднем 1 052,2 рубля. Специалисту придется полностью откладывать получку на протяжении 5,7 года, чтобы купить в столице квартиру. Зато его коллеге из Витебской области приобретет заветные метры в областном центре в 2 раза быстрее — за 2,8 года. При этом нужно делать поправку на то, что Белстат публикует данные по средней зарплате до уплаты налогов. То есть в реальности на покупку жилья может потребоваться еще больше времени.

Зато у ИТ-специалистов не такая большая разбежка по регионам. К примеру, могилевским специалистам в среднем потребуется 2 года на покупку «однушки», а минским — 1,5 года. Гомельские айтишники и вовсе смогут приобрести жилплощадь за год.

Работники культуры в столице будут копить на однокомнатную квартиру 11,4 года, а в Гомельской области — 6,6 года.



Расчеты делались исходя из того, что вся зарплата работника целиком откладывается на жилье. Не учитывались ни обычные расходы, ни дополнительный доход. Такая ситуация возможна, если в семье работают два человека, и на повседневные нужды тратится второй заработок.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY подсчитал, через сколько лет представители разных профессий в столице и регионах смогут купить однокомнатную квартиру, если будут откладывать всю...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанный по «Делу патриотов»: главное – не бояться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика