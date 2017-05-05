Сборная Китая зовет главного тренера чемпионов мира за 50 миллионов долларов

Федерация футбола Китая хочет пригласить главного тренера чемпиона мира-2014 сборной Германии Йоахима Лева.





По информации As , за два года работы в китайской сборной 57-летнему специалисту готовы заплатить 50 миллионов евро.

Йоахим Лев с 2006 года возглавляет бундестим и готовит команду к ЧМ-2018, однако в Китае хотят пригласить тренера уже сейчас.

Китайская федерация намерена в ближайшем будущем подготовить команду для борьбы за титул чемпиона мира, поэтому там готовы заплатить большие деньги за опытного тренера, утверждает издание.