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Сборная Китая зовет главного тренера чемпионов мира за 50 миллионов долларов

06.05.2017 12:25 — Разное | Tut.by  
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Федерация футбола Китая хочет пригласить главного тренера чемпиона мира-2014 сборной Германии Йоахима Лева.


По информации As, за два года работы в китайской сборной 57-летнему специалисту готовы заплатить 50 миллионов евро.

Йоахим Лев с 2006 года возглавляет бундестим и готовит команду к ЧМ-2018, однако в Китае хотят пригласить тренера уже сейчас.

Китайская федерация намерена в ближайшем будущем подготовить команду для борьбы за титул чемпиона мира, поэтому там готовы заплатить большие деньги за опытного тренера, утверждает издание.

 
 
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Федерация футбола Китая хочет пригласить главного тренера чемпиона мира-2014 сборной Германии Йоахима Лева.

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