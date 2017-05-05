Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец заверил, что к началу сезона все задолжненности перед хоккеистами клуба будут закрыты.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У нас остаются еще определенные задолженности перед игроками, однако это абсолютно нормальный процесс, и мы последовательно закрываем долги, расплачиваясь согласно ранее определенного графика. Могу сказать, что такая ситуация происходит не впервые, но ни разу на моей памяти «Динамо-Минск» не начинало сезон, не расплатившись по своим обязательствам. Нет никаких оснований полагать, что на этот раз будет иначе. Наш клуб — один из самых аккуратных плательщиков в КХЛ. Да, мы не оперируем какими-то «сверхцифрами», у нас очень скромный бюджет по меркам Лиги, но мы всегда выполняем свои обязательства.

Он также отметил, что «Динамо» продолжит сокращать бюджет и уровень господдержки.

— Это последовательная линия, которой в клубе придерживаются на протяжении, по крайней мере, трех последних сезонов. Хотел бы подчеркнуть, что это решение принималось не спонтанно, а заранее планировалось и рассчитывалось. Мы не только вновь сокращаем бюджет, но и делаем это не в ущерб спортивному результату. Причем «Динамо-Минск» планомерно уменьшает и долю господдержки в клубном бюджете, постоянно увеличивая коммерческую составляющую, то есть долю собственного заработка.

По словам Анатолия Курильца, клуб сейчас занят поисками новых игроков, а также намерен сохранить вратаря команды Бена Скривенса.

— Процесс формирования команды — это едва ли не самое важное, чем занимается любой клуб в межсезонье, и торопиться тут не стоит. Понимаю нетерпение болельщиков, которым хочется побыстрее узнать, какой будет команда в следующем сезоне, но мы не стремимся взять приз за самую стремительную селекцию, а хотим собрать состав, который был бы способен решить поставленные перед клубом задачи. Процесс этот не терпит спешки и огласки. Хотел бы напомнить, что в прошлом сезоне только 29 апреля мы сделали квалификационные предложения группе хоккеистов, а первые подписания состоялись и того позже, тем не менее, мне кажется, все специалисты отметили, что трансферная кампания прошла успешно. Мы уже давно ведем переговоры с целой группой игроков, но по понятным причинам разглашать подробности я не имею ни права, ни желания.

Могу лишь повторить, что мы заинтересованы сохранить Бена Скривенса, который очень помог нам в прошлом сезоне. Также рассматривается незначительная возможность увеличения легионерской составляющей.

Генеральный директор «Динамо» также заявил, что клуб планирует принять участие в организуемом «Юностью» «Кубке Минска».

— Четкая позиция нашего клуба: без самого популярного клуба столицы и всей страны «Кубок Минска» пройти не должен. Тем более, турнир приурочен 950-летию нашей столицы. Могу поделиться, как сейчас принято говорить, инсайдом: принципиальная договоренность об участии «Динамо-Минск» в «Кубке Минска» достигнута. В ближайшее время, думаю, утрясем формальности и об этом будет объявлено официально.

Мы благодарны руководству «Юности» за понимание нашей позиции и готовность пойти навстречу. Переговоры об участии «зубров» в турнире прошли конструктивно и привели к положительному результату. Вообще, полагаю, что в противостоянии двух ведущих хоккейных клубов Беларуси нет никакого смысла. Гораздо больше пользы и нам, и белорусскому хоккею в целом принесет сотрудничество.

Кстати, еще одним предсезонным турниром для «Динамо» традиционно станет Кубок Латвийских железных дорог в Риге.