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Белорусам понравится - роскошный китайский внедорожник Haval H9 с "дизелем"

06.05.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Под маркой Haval китайская Great Wall выпускает люксовые SUV и внедорожники — среди них флагманская модель H9, которая продается и в Беларуси. В Китае тем временем уже представили обновленный вариант этого рамного монстра.


Внешность H9 преобразилась не сильно — решетка радиатора благодаря большему количеству хромированных планок (их теперь пять) стала «наряднее», изменилось оформление противотуманок в переднем бампере.

А вот по части техники у китайского внедорожника обновки куда серьезнее. Во-первых, в гамме появилась версия на тяжелом топливе, оснащенная двухлитровым турбодизелем, развивающим 190 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Отдача двухлитрового бензинового мотора увеличена с 218 до 251 «лошадки», крутящий момент подрос на 31 Нм (до 355 Нм). В пару моторам полагается новый 8-ступенчатый «автомат» ZF взамен прежней 6-ступенчатой коробки.


Заметно преобразился и салон H9, где появились новая комбинация приборов с 7-дюймовым центральным дисплеем и нефиксируемый селектор «автомата», также обещано возросшее качество отделочных материалов. Прибавилось и электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, контроль рядности движения, автопарковщик и камеры кругового обзора.


В Китае обновленный H9 вот-вот должен появиться у дилеров, в соседней России старт продаж ожидается уже этой осенью — по идее, к нам китайская новинка также подоспеет до конца года. В Беларуси нынешняя версия H9 с 218-сильным мотором доступна в одном-единственном исполнении Elite за 72 400 рублей.

 
 
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Обновленный Haval H9 немного изменился внешне и получил более мощные силовые агрегаты.

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