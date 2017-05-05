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Народные антирейтинги: почему Макрон и Ле Пен не устраивают французов

06.05.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая: за главный пост в пятой республике сразятся лидер движения "Вперед!" финансист Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

По данным социологических служб, победу должен одержать именно Макрон — за него готовы проголосовать порядка 60% жителей Франции. Однако все отмечают: у обоих кандидатов огромный антирейтинг, и голосование пройдет скорее по "принципу меньшего зла".

Яркое подтверждение тому — тысячи испорченных предвыборных плакатов по всей стране.

 
 
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Лишь каждый третий француз доволен кандидатами на пост президента Франции. Кто-то в знак протеста отказывается идти на выборы, другие митингуют, а третьи -...

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