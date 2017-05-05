Народные антирейтинги: почему Макрон и Ле Пен не устраивают французов

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая: за главный пост в пятой республике сразятся лидер движения "Вперед!" финансист Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

По данным социологических служб, победу должен одержать именно Макрон — за него готовы проголосовать порядка 60% жителей Франции. Однако все отмечают: у обоих кандидатов огромный антирейтинг, и голосование пройдет скорее по "принципу меньшего зла".

Яркое подтверждение тому — тысячи испорченных предвыборных плакатов по всей стране.