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Народные антирейтинги: почему Макрон и Ле Пен не устраивают французов
06.05.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая: за главный пост в пятой республике сразятся лидер движения "Вперед!" финансист Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.
По данным социологических служб, победу должен одержать именно Макрон — за него готовы проголосовать порядка 60% жителей Франции. Однако все отмечают: у обоих кандидатов огромный антирейтинг, и голосование пройдет скорее по "принципу меньшего зла".
Яркое подтверждение тому — тысячи испорченных предвыборных плакатов по всей стране.
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Лишь каждый третий француз доволен кандидатами на пост президента Франции. Кто-то в знак протеста отказывается идти на выборы, другие митингуют, а третьи -...
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