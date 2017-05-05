ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Динамика состояния пострадавшего на "Брестбытхиме" слесаря положительная

06.05.2017 13:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавшего мужчины в результате сегодняшнего ЧП в цеху ОАО "Брестбытхим" оценивается ближе к удовлетворительному, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус."Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в состоянии после вдыхания паров неорганических кислот. Учитывая такой ингаляционный характер поражения, он был госпитализирован в реанимацию центральной городской больницы. Проводятся лечебные и диагностические мероприятие. Динамика положительная, в настоящее время состояние пострадавшего ближе к удовлетворительному", - отметил Сергей Кляус.Как сообщалось, сегодня утром в центр оперативного управления областного УМЧС поступила информация об утечке неизвестного газа в одном из цехов предприятия "Брестбытхим". Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - с подозрением на отравление был госпитализирован.-0-
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в состоянии после вдыхания паров неорганических кислот. Учитывая такой ингаляционный характер поражения, он был...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Народные антирейтинги: почему Макрон и Ле Пен не устраивают французов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика