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Динамика состояния пострадавшего на "Брестбытхиме" слесаря положительная
6 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавшего мужчины в результате сегодняшнего ЧП в цеху ОАО "Брестбытхим" оценивается ближе к удовлетворительному, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус."Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в состоянии после вдыхания паров неорганических кислот. Учитывая такой ингаляционный характер поражения, он был госпитализирован в реанимацию центральной городской больницы. Проводятся лечебные и диагностические мероприятие. Динамика положительная, в настоящее время состояние пострадавшего ближе к удовлетворительному", - отметил Сергей Кляус.Как сообщалось, сегодня утром в центр оперативного управления областного УМЧС поступила информация об утечке неизвестного газа в одном из цехов предприятия "Брестбытхим". Проводилась эвакуация 46 работников завода, один человек - 63-летний слесарь - с подозрением на отравление был госпитализирован.-0-
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"Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в состоянии после вдыхания паров неорганических кислот. Учитывая такой ингаляционный характер поражения, он был...
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