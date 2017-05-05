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Генсек Совета Европы высказался по поводу очередной смертной казни

06.05.2017 13:40 — Разное | БДГ  
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокое сожаление в связи с сообщениями о приведении в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси.

Как пишет БелаПАН, в заявлении Ягланда говорится о том, что смертная казнь не является правосудием, а последний расстрела осужденного в Беларуси произошел на фоне диалога белорусский властей с европейскими партнерами об отмене смертной казни.

Генсек Совета Европы призвал белорусские власти немедленно ввести мораторий на смертную казнь, заменить уже вынесенные расстрельные приговоры на иное наказание. Он подчеркнул, что смертная казнь противоречит европейским ценностям. 

Напомним, что накануне стало известно о о том, что в Беларуси был приведен в исполнение очередной смертный приговор. Представителям кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова.

 
Теги: Гомель
 
 
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокое сожаление в связи с сообщениями о приведении в исполнение очередного смертного приговора в...

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