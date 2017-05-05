Генсек Совета Европы высказался по поводу очередной смертной казни

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокое сожаление в связи с сообщениями о приведении в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси.

Как пишет БелаПАН , в заявлении Ягланда говорится о том, что смертная казнь не является правосудием, а последний расстрела осужденного в Беларуси произошел на фоне диалога белорусский властей с европейскими партнерами об отмене смертной казни.

Генсек Совета Европы призвал белорусские власти немедленно ввести мораторий на смертную казнь, заменить уже вынесенные расстрельные приговоры на иное наказание. Он подчеркнул, что смертная казнь противоречит европейским ценностям.