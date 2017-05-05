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Генсек Совета Европы высказался по поводу очередной смертной казни
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокое сожаление в связи с сообщениями о приведении в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси.
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Генсек Совета Европы призвал белорусские власти немедленно ввести мораторий на смертную казнь, заменить уже вынесенные расстрельные приговоры на иное наказание. Он подчеркнул, что смертная казнь противоречит европейским ценностям.
Напомним, что накануне стало известно о о том, что в Беларуси
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокое сожаление в связи с сообщениями о приведении в исполнение очередного смертного приговора в...
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