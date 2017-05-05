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В Витебске легковушка с детьми в салоне врезалась в фонарный столб
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома6 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске Ford Fiesta с женщиной за рулем и детьми-пассажирами врезался в фонарный столб. О подробностях аварии на своей странице в Facebook рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, сообщает БЕЛТА.ДТП произошло днем 5 мая на пр. Строителей, предположительно, из-за неисправности легковой машины. "Женщина-водитель пояснила, что ехала со скоростью 30-40 км/ч, когда услышала стук, автомобиль потянуло вправо, и он врезался в световую опору", - рассказал Александр Казючиц.В результате аварии водитель и дети, которые ехали в легковушке, в отличие от самого авто, не пострадали. Все они были пристегнуты, безопасность обеспечили автокресла.-0-
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Женщина-водитель пояснила, что ехала со скоростью 30-40 км/ч, когда услышала стук, автомобиль потянуло вправо, и он врезался в световую опору.
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