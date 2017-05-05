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Рядом со стройкой Крымского моста подняли истребитель времен Второй мировой войны
Со дна Керченского пролива подняли одномоторный истребитель Р-40 Kittyhawk — советский самолет американского производства времен Второй мировой войны. Об этом
Самолет обнаружили на глубине 9 метров за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега. Фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн подняли с помощью плавучего крана.
На истребителе сохранилось вооружение — шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой.
Одномоторный самолет пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Поисковики предположили, что истребитель служил в штурмовом авиаполку ВВС Черноморского флота СССР и принимал участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году. Исследователям еще предстоит выяснить, что случилось с самолетом и его командиром.
«Во время очередного боевого вылета самолет мог быть поврежден зенитной артиллерией противника, — рассказал Александр Елкин, руководитель поисковой экспедиции „Большой десант — 2017“. — Он лежал на дне носом к таманскому берегу. Видимо, пилот до последнего пытался дотянуть его до своей базы. Самолет не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму. Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил».
Американские самолеты Curtiss P-40 Warhawk
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Самолет обнаружили на глубине 9 метров за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега.
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