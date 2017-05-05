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Новый цех открыли на птицефабрике в Сморгони
6 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый цех убоя и переработки мяса птицы открыли на птицефабрике в Сморгони, сообщает корреспондент БЕЛТА.Новое производство открыли в филиале "Сморгонская птицефабрика" ОАО "Лидахлебопродукт". Строительство велось по республиканской программе развития птицеводства. В цеху установлено высокопроизводительное немецкое оборудование мощностью 4 тыс. голов птицы в час. Оно позволило механизировать большинство технологических операций. Здесь будут производить разделку цыплят, выполнять операции по охлаждению и заморозке птицы, перерабатываться на месте будет до 80% продукции. "Инвестиции в производство мяса птицы связаны с растущим спросом на него в республике и на внешних рынках. Ввод в строй нового цеха в филиале ОАО "Лидахлебопродукт" позволит увеличить предприятию объем такой продукции к 2018 году в 3-4 раза до 12 тыс. т в год", - отметил на церемонии открытия цеха первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук.В перспективе планируется строительство цеха глубокой переработки птицы для производства колбас и копченостей, с вводом которого в Сморгони будут производить до 20 тыс. т продукции из птицы в год. Чтобы обеспечить полную загрузку новых мощностей птицефабрики, в планах у "Лидахлебопродукта" открытие в 2018-2020 годах новых птичников, для чего реконструируют пустующие здания. В новом цеху трудоустроено около 50 человек. Продукцию будут поставлять на внутренний рынок и на экспорт. В Гродненской области за первый квартал произведено более 16 тыс. т мяса птицы, объем производства увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 11%.-0-
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В цеху установлено высокопроизводительное немецкое оборудование мощностью 4 тыс. голов птицы в час. Оно позволило механизировать большинство технологических...
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