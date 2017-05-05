ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кениец Кипчоге установил рекорд в марафоне, но он не будет засчитан

06.05.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кенийский стайер Элиуд Кипчоге преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 25 секунд, установив рекорд, который, однако, не будет засчитан.


Элиуд Кипчоге. Фото: Reuters

В состязании, целью которого было преодоление дистанции менее чем за два часа, также приняли участие Зерсенай Тадесе из Эритреи и Лелиса Десиса из Эфиопии.

Рекорд был установлен в рамках забега, организованного компанией Nike на трассе в итальянском городе Монца.

Достижение, однако, не будет засчитано, так как показательный забег не являлся официальным спортивным состязанием, а проходил в рамках рекламной акции.

Спортсменов сопровождали так называемые пейс-мейкеры, помогавшие им придерживаться темпа.

Официальный мировой рекорд таким образом остался прежним — 2 часа 2 минуты и 57 секунд. С таким результатом финишировал на Берлинском марафоне в сентябре 2014-го года кениец Деннис Киметто.

Тем не менее после забега олимпийский чемпион Кипчоге сказал: «Это уже тоже история».


Элиуд Кипчоге. Фото: Reuters
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кенийский стайер Элиуд Кипчоге преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 25 секунд, установив рекорд, который, однако, не будет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый цех открыли на птицефабрике в Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика