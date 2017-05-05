Кениец Кипчоге установил рекорд в марафоне, но он не будет засчитан

Кенийский стайер Элиуд Кипчоге преодолел классическую марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров за 2 часа 25 секунд, установив рекорд, который, однако, не будет засчитан.



Элиуд Кипчоге. Фото: Reuters

В состязании, целью которого было преодоление дистанции менее чем за два часа, также приняли участие Зерсенай Тадесе из Эритреи и Лелиса Десиса из Эфиопии.

Рекорд был установлен в рамках забега, организованного компанией Nike на трассе в итальянском городе Монца.

Достижение, однако, не будет засчитано, так как показательный забег не являлся официальным спортивным состязанием, а проходил в рамках рекламной акции.

Спортсменов сопровождали так называемые пейс-мейкеры, помогавшие им придерживаться темпа.

Официальный мировой рекорд таким образом остался прежним — 2 часа 2 минуты и 57 секунд. С таким результатом финишировал на Берлинском марафоне в сентябре 2014-го года кениец Деннис Киметто.

Тем не менее после забега олимпийский чемпион Кипчоге сказал: «Это уже тоже история».



Элиуд Кипчоге. Фото: Reuters