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В Партизанском и Советском районах предлагают арендное жилье, первоочередникам - в центре города
До середины следующей недели очередники трех районов могут написать заявления на
В Партизанском районе есть две двухкомнатные квартиры для обычных очередников.
Сдают из в четырехэтажном доме 1958 года постройки на Фроликова, 19.
В этом доме, напомним, квартиры под арендное жилье стали предлагать еще
Одна сдающаяся сейчас «двушка» площадью 44 метра находится на втором этаже. Предыдущие квартиры нуждались не только в капремонте, но и в замене сантехники и установке межкомнатных дверей. Нынешние, похоже, чуть в лучшем состоянии, но в администрации предупреждают, что в обеих квартирах совместный санузел, а комнаты не изолированны. Размер платы за пользование первой «двушкой» составит 243 рубля, второй, площадью 43,6 метра, — 240 рублей.
Заявления принимаются по 17 мая в службе «Одно окно» администрации Партизанского района по ул. Захарова, д. 53.
В районе есть квартира и для тех, кто получает арендное жилье на время службы. Им сдают однокомнатную квартиру № 21 площадью 44 метра. Расположена она на пятом этаже пятиэтажного жилого дома № 4 по улице Козлова. Дом 1958 года постройки, стоит возле кинотеатра «Мир». Арендная плата за квартиру составит 61 рубль.
Заявления о предоставлении квартиры принимаются по 20 мая в службе «Одно окно» администрации Партизанского района.
В Советском районе для первоочередников есть «двушка» в доме № 61/ 2 по ул. Куйбышева. Площадь жилья 44 метра, платить за него придется около 45 рублей в месяц.
Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района (ул. Дорошевича, 8) по 18 мая.
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Две квартиры в доме, который уже частично заселен нуждающимися, две - в центре города.
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