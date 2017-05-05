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В Партизанском и Советском районах предлагают арендное жилье, первоочередникам - в центре города

06.05.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
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До середины следующей недели очередники трех районов могут написать заявления на арендное жилье: в 19-этажке, новостройке и доме без ванных комнат. Кроме них, еще два исполкома предлагают квартиры для нуждающихся.

В Партизанском районе есть две двухкомнатные квартиры для обычных очередников.

Сдают из в четырехэтажном доме 1958 года постройки на Фроликова, 19.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом доме, напомним, квартиры под арендное жилье стали предлагать еще в ноябре прошлого года. Судя по номерам, в этот раз сдают не те же квартиры, а соседние. То есть в одном подъезде почти половина квартир теперь арендные.

Одна сдающаяся сейчас «двушка» площадью 44 метра находится на втором этаже. Предыдущие квартиры нуждались не только в капремонте, но и в замене сантехники и установке межкомнатных дверей. Нынешние, похоже, чуть в лучшем состоянии, но в администрации предупреждают, что в обеих квартирах совместный санузел, а комнаты не изолированны. Размер платы за пользование первой «двушкой» составит 243 рубля, второй, площадью 43,6 метра, — 240 рублей.

Заявления принимаются по 17 мая в службе «Одно окно» администрации Партизанского района по ул. Захарова, д. 53.

В районе есть квартира и для тех, кто получает арендное жилье на время службы. Им сдают однокомнатную квартиру № 21 площадью 44 метра. Расположена она на пятом этаже пятиэтажного жилого дома № 4 по улице Козлова. Дом 1958 года постройки, стоит возле кинотеатра «Мир». Арендная плата за квартиру составит 61 рубль.


Заявления о предоставлении квартиры принимаются по 20 мая в службе «Одно окно» администрации Партизанского района.

В Советском районе для первоочередников есть «двушка» в доме № 61/ 2 по ул. Куйбышева. Площадь жилья 44 метра, платить за него придется около 45 рублей в месяц.


Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района (ул. Дорошевича, 8) по 18 мая.

 
 
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Две квартиры в доме, который уже частично заселен нуждающимися, две - в центре города.

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